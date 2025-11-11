लॉन्च से पहले सामने आया Samsung Galaxy S26 Plus का धांसू लुक, खास फीचर भी लीक
संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी S26 प्लस के CAD रेंडर्स लीक हुए हैं। रेंडर्स में फोन के डिजाइन को दिखाया गया है। फोन 256जीबी और 512जीबी के स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है।
Samsung Galaxy S26 सीरीज पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। इस सीरीज के लिए यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी बीच इस अपकमिंग सीरीज के एक स्मार्टफोन के CAD बेस्ड रेंडर सामने आए हैं, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। ये CAD रेंडर्स Samsung Galaxy S26 Plus के हैं और इन्हें @OnLeaks/@Androidheadline ने शेयर किया है।
हल्के राउंड एज के साथ फ्लैट फ्रेम
रेंडर्स में फोन के डिजाइन को दिखाया गया है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार शोकेस किए गए कलर केवल उदाहरण है और फोन के रियल कलर ऑप्शन लॉन्च पर अलग हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि फोन में कंपनी कंफर्टेबल इन-हैंड फील के लिए हल्के राउंड एज के साथ फ्लैट फ्रेम ऑफर कर सकती है। फोन का यह डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक गैलेक्सी S25 प्लस से मिलता-जुलता है।
मिल सकता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे सकती है, जिसका डिजाइन गैलेक्सी Z फोल्ड 7 जैसा हो सकता है। फोन के फ्रंट में आपको मिनिमल बेजल के साथ 6.7 इंच का फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। फोन का साइज 158.4 x 75.7 x 7.35 mm हो सकता है, जो गैलेक्सी S25 प्लस से थोड़ा थिक है।
फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट मिल सकता है। वहीं, कुछ मार्केट्स में यह फोन Exynos 2600 चिपसेट के साथ आ सकता है। फोन 256जीबी और 512जीबी के स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है।
बैटरी की बात करें, तो फोन 4900mAh की बैटरी से लैस हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार गैलेक्सी S26 सीरीज के फोन्स की शिपिंग अगले साल फरवरी में शुरू हो सकती है। शुरुआत में आई कुछ लीक रिपोर्ट्स में कहा गया था कि फोन में मैग्नेट्स के साथ Qi2 सपोर्ट भी मिल सकता है।
(Photo: Notebookcheck)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
