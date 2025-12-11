Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
samsung galaxy s26 launch timeline and price details leak check

Samsung Galaxy S26 के लिए हो जाओ तैयार, इतनी होगी कीमत, सामने आई लॉन्च डिटेल

Samsung Galaxy S26 के लिए हो जाओ तैयार, इतनी होगी कीमत, सामने आई लॉन्च डिटेल

संक्षेप:

अगर आप भी Samsung Galaxy S26 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। सैमसंग की अगली फ्लैगशिप लाइनअप लॉन्च के करीब आती दिख रही है, और नए लीक से पता चलता है कि गैलेक्सी S26 सीरीज उम्मीद से पहले आ सकती है।

Dec 11, 2025 03:40 pm IST Arpit Soni
अगर आप भी Samsung Galaxy S26 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। सैमसंग की अगली फ्लैगशिप लाइनअप लॉन्च के करीब आती दिख रही है, और नए लीक से पता चलता है कि गैलेक्सी S26 सीरीज उम्मीद से पहले आ सकती है, लेकिन एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जिसकी कई खरीदारों को उम्मीद नहीं होगी। हालांकि यह फोन सैमसंग के सामान्य तीन-मॉडल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, एक नई रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने इनकी कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए अपने कैमरा अपग्रेड प्लान को चुपचाप बदल दिया है। अगर यह सच है, तो यह गैलेक्सी S26 को हाल के सालों में सैमसंग के सबसे कॉस्ट-कॉन्शियस फ्लैगशिप अपडेट में से एक बना सकता है, भले ही यह हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद करने वाले यूजर्स को निराश कर सकता है।

Samsung Galaxy S26 की लॉन्च और प्राइस डिटेल ऑनलाइन लीक

नई जानकारी कोरियन पब्लिकेशन द इलेक्ट से मिली है, जिसका दावा है कि सैमसंग ने गैलेक्सी S25 में इस्तेमाल किए गए उसी कैमरा सेटअप के साथ बने रहने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनी को नए सेंसर के लिए अपनी पिछली योजनाओं को कम करना पड़ा। इसके बजाय, सैमसंग ने रिटेल कीमत में स्थिरता को प्राथमिकता दी है, जो तब और भी जरूरी हो गया जब ऐप्पल ने 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और ज्यादा एंट्री-लेवल स्टोरेज जैसी सुविधाएं जोड़ने के बावजूद बेस iPhone 17 की शुरुआती कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने इस बात पर ध्यान दिया है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बता दें कि, सैमसंग गैलेक्सी S25 को भारत में बेस 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 80,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। गैलेक्सी S25+ (256GB) 99,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया था, जबकि गैलेक्सी S25 Ultra (256GB) 1,29,999 रुपये में ऑनलाइन आया था।

सिर्फ ₹21,999 में घर लाएं 50 inch TV, 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल

अगर ये डिटेल्स सही साबित होती हैं, तो Galaxy S26 में शायद एक जाना-पहचाना 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, एक 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और एक 10-मेगापिक्सेल का 3x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो सेंसर होगा। यहां तक ​​कि 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी बिना किसी बदलाव के वापस आने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इस साल कैमरे में कोई भी सुधार बड़े हार्डवेयर अपग्रेड के बजाय लगभग पूरी तरह से सॉफ्टवेयर सुधार और आने वाले Exynos 2600 चिपसेट की वजह से हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि प्लान में आखिरी समय में हुए बदलाव की वजह से कथित तौर पर सैमसंग के प्रोडक्शन साइकिल में अंदरूनी देरी हुई है।

कब लॉन्च होंगे नए सैमसंग फोन

रिपोर्ट में कहा गया है कि सैमसंग अपने स्टैंडर्ड तीनों मॉडल के तौर पर गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26 प्लस और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को जारी रखेगा। उम्मीद है कि अल्ट्रा वेरिएंट का मास प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू होगा, जबकि बाकी दो मॉडल अगले साल की शुरुआत में ही मास प्रोडक्शन में जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बदले हुए शेड्यूल की वजह से सैमसंग ग्लोबल लॉन्च को जनवरी के बजाय फरवरी 2026 में कर सकता है। लेकिन इंडस्ट्री में अब चर्चा है कि ऑफिशियल लॉन्च "अगले कुछ हफ्तों" में हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रिवाइज्ड टाइमलाइन कितनी जल्दी स्थिर होती है।

चार्जर और एक्सेसरीज की बड़ी रेंज लाने की तैयारी

भले ही इस साल कैमरा अपग्रेड लिमिटेड हों, लेकिन सैमसंग एक्सेसरीज के मामले में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। विनफ्यूचर की एक अलग रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी गैलेक्सी S26 सीरीज के लिए Qi2-फ्रेंडली केस और चार्जर की एक बड़ी रेंज लाने की योजना बना रही है। Qi2, जो सुरक्षित चार्जिंग और एक्सेसरी अटैचमेंट के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल करता है, अब सैमसंग के लिए एक बड़ा फोकस एरिया बनता दिख रहा है।

लीक में बताया गया है कि लगभग सभी ऑफिशियल गैलेक्सी S26 केस इंटीग्रेटेड मैग्नेट के साथ आएंगे। इनमें सभी मॉडल के लिए मैग्नेटिक सिलिकॉन कवर, गैलेक्सी S26 और S26 प्लस के लिए मैग्नेटिक कार्बन केस, और कई तरह के क्लियर और मजबूत क्लियर मैग्नेटिक केस शामिल हैं। एक मैग्नेटिक डुअल-रिंग होल्डर की भी बात हो रही है, हालांकि इसका सटीक मकसद अभी तक पता नहीं चला है।

Realme P4x ने गाड़े झंडे, खरीदने के लिए टूट पड़े ग्राहक, पहली सेल बना रिकॉर्ड

अलग-अलग चार्जिंग स्पीड

लाइनअप में चार्जिंग स्पीड भी अलग-अलग हो सकती है। Galaxy S26 Ultra में 25W तक की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि स्टैंडर्ड और प्लस मॉडल में यह 20W के आसपास हो सकती है। सैमसंग कथित तौर पर Qi2 सपोर्ट वाला 5,000mAh का मैग्नेटिक वायरलेस बैटरी पैक और एक नया 25W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर भी डेवलप कर रहा है, जिसे कथित तौर पर मॉडल EP-P2900 के रूप में लिस्ट किया गया है।

प्रोटेक्शन के मामले में, सैमसंग से उम्मीद है कि वह सभी मॉडल्स के लिए एंटी-रिफ्लेक्टिव स्क्रीन फिल्म्स देगी। टॉप-एंड गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को शायद एंटी-रिफ्लेक्टिव गोरिल्ला आर्मर ग्लास के साथ ज्यादा प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलेगा, यही वही मटीरियल है जो हाल के गैलेक्सी अल्ट्रा डिवाइस में एक खास फीचर बन गया है। हमेशा की तरह, ब्लूटूथ सपोर्ट वाला S पेन अल्ट्रा मॉडल के लिए एक ऑप्शनल एक्सेसरी रहने की उम्मीद है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

