Samsung फैन्स को लगेगा झटका, टल सकती है इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग

Samsung Galaxy S26 का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपको निराश कर सकती है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग की नेक्स्ट जनरेशन गैलेक्सी S26 सीरीज के लॉन्च में देरी हो सकती है। कंपनी कथित तौर पर अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स के डेवलपमेंट और डिजाइन में समस्याओं का सामना कर रही है। नतीजतन, लॉन्च लगभग दो महीने के लिए टल सकता है, और सामान्य जनवरी की समयसीमा से हटकर अगले साल मार्च तक हो सकता है। यह जानकारी जर्मन पब्लिकेशन टेकमैनियाक्स से मिली है, जिसने सैमसंग के अगले प्रीमियम डिवाइसेस की स्थिति के बारे में शुरुआती जानकारी शेयर की है।

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा कथित तौर पर तैयार है, लेकिन S26 नहीं रिपोर्ट के अनुसार, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा अपना डेवलपमेंट फेज पूरा कर चुका है और प्रोडक्शन के लिए तैयार है। हालांकि, बेस गैलेक्सी S26 अभी भी निर्धारित समय से पीछे है, जो अपेक्षित देरी का कारण हो सकता है। हालांकि इससे ऑफिशियल लॉन्च में देरी हो सकती है, लेकिन अल्ट्रा मॉडल को एक उल्लेखनीय अपग्रेड के रूप में आकार लेते हुए देखा जा रहा है, खासकर डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में।

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के संभावित स्पेसिफिकेशन्स गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में कथित तौर पर 10-बिट डिस्प्ले होगा जो एक अरब कलर्स को सपोर्ट करेगा, जो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में इस्तेमाल की गई 8-बिट स्क्रीन की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी चिपसेट और 12GB रैम होगी। 5000mAh की बैटरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन चार्जिंग स्पीड को बढ़ाकर 60W कर दिया गया है, जिससे यह लगभग 30 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगा।

स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26 में एक्सीनॉस 2600 चिपसेट का इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जिसे सैमसंग सेमीकंडक्टर को अपने क्लाइंट बेस में हालिया गिरावट के बाद मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि फोन का डिजाइन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि फाइनल रूप मिलने के बाद यह एक मिनिमल और रिफाइन लुक धारण कर लेगा।