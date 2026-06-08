Samsung Galaxy S26 FE की पहली झलक आई सामने, लॉन्च से पहले खुले फीचर्स, कीमत और डिज़ाइन से जुड़े कई बड़े राज

Samsung Galaxy S26 FE से जुड़ी नई जानकारी ऑनलाइन लीक हुई है। फोन में फ्लैगशिप-ग्रेड प्रोसेसर है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और AI फीचर्स को बेहतर तरीके से हैंडल करेगा। बेहतर सेंसर और AI-पावर्ड फोटोग्राफी फीचर्स हैं।

Samsung के फैंस लंबे समय से अपने अगले फ्लैगशिप फोन Galaxy S26 FE का इंतजार कर रहे हैं और अब इस फोन से जुड़ी कई डिटेल सामने आने लगी है। अब लॉन्च से पहले Galaxy S26 FE की तस्वीरें और कई अहम फीचर्स ऑनलाइन लीक हुए हैं, जिससे इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस की पहली झलक देखने को मिली है। खास बात यह है कि इस बार Samsung अपने किफायती फ्लैगशिप फोन को प्रीमियम Galaxy S26 सीरीज जैसा लुक देने की तैयारी में है। लीक्स के अनुसार Galaxy S26 FE में नया डिजाइन, दमदार Exynos 2500 प्रोसेसर, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा और फास्ट चार्जिंग जैसी कई शानदार खूबियां देखने को मिल सकती हैं। फोन Android 17 और One UI 9 के साथ आ सकता है, जिससे यूजर्स को नए AI फीचर्स और बेहतर सॉफ्टवेयर अनुभव मिलेगा। अगर ये जानकारियां सही साबित होती हैं, तो Galaxy S26 FE उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है जो फ्लैगशिप जैसा अनुभव चाहते हैं लेकिन Ultra मॉडल पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते।

Samsung Galaxy S26 FE के संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस Samsung Galaxy S26 FE इस बार डिजाइन और हार्डवेयर दोनों मामलों में बड़ा अपग्रेड लेकर आ सकता है। फोन का लुक Galaxy S26 सीरीज और Galaxy Z Fold 7 जैसा है। इसके रियर पैनल पर नया कैमरा आइलैंड डिजाइन देखने को मिल सकता है, जहां कैमरे ऊपर बाईं तरफ एक उभरे हुए मॉड्यूल में दिए जाएंगे। फोन में प्रीमियम एल्युमिनियम फ्रेम और Gorilla Glass प्रोटेक्शन मिलने की उम्मीद है, जिससे इसकी मजबूती और लुक दोनों बेहतर हो सकते हैं।

डिस्प्ले की बात करें तो Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। स्क्रीन को Gorilla Glass की सुरक्षा भी मिल सकती है, जिससे यह स्क्रैच और हल्के झटकों से सुरक्षित रहेगी। परफॉर्मेंस के लिए Samsung का नया Exynos 2500 प्रोसेसर मिलने की चर्चा है। Geekbench लिस्टिंग के अनुसार फोन 8GB RAM के साथ आ सकता है और Android 17 आधारित One UI 9 पर रन करेगा।

कैमरा सेक्शन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की संभावना है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 8MP का 3x टेलीफोटो लेंस शामिल हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। बैटरी की बात करें तो फोन में 4,900mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इसके अलावा Qi 2.2.1 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है।