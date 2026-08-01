Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुराने मॉडल वाले कैमरों के साथ आएगा नया सैमसंग फोन, इस दिन होगा लॉन्च, देखें कीमत

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अगले फैन एडिशन स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि Samsung Galaxy S26 FE में पिछले साल के मॉडल वाले ही मेन रियर कैमरा सेंसर और टेलीफोटो सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा।

Samsung Galaxy S26 FE
खबर है कि सैमसंग 1 सितंबर को नए Samsung Galaxy S26 FE को लॉन्च करेगा।

Samsung अब Galaxy S26 Series में एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है, जो Samsung Galaxy S26 FE नाम से आएगा। यह फोन पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। कंपनी ने पिछले साल एक्सीनॉस 2400 चिपसेट के साथ सैमसंग गैलेक्सी S25 FE लॉन्च किया था। खबर है कि सैमसंग अब गैलेक्सी S26 FE को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही, अगले फैन एडिशन स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि गैलेक्सी S26 FE में पिछले साल के मॉडल वाले ही मेन रियर कैमरा सेंसर और टेलीफोटो सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह Exynos 2500 चिपसेट पर चल सकता है। अपकमिंग सैमसंग फोन में क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26

  • checkCobalt Violet
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹87999

खरीदिये

discount

43% OFF

Oppo Find X9s 5G

Oppo Find X9s 5G

  • checkLavender Sky
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹79999

₹139999

खरीदिये

discount

28% OFF

Vivo X300 FE 5G

Vivo X300 FE 5G

  • checkUrban Olive
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹86999

₹119999

खरीदिये

discount

25% OFF

Xiaomi 17

Xiaomi 17

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹89999

₹119999

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.6 inch Display Size
flipkart-logo

₹89499

₹119999

खरीदिये

नए Samsung Galaxy S26 FE में मिलेंगे पुराने कैमरे

एंड्रॉयड अथॉरिटी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि गैलेक्सी S26 FE पर काम चल रहा है और इसका इंटरनल कोडनेम "r14" है। यह कोडनेम सैमसंग के पिछले FE मॉडल के नाम रखने के तरीके के अनुसार ही है, जो गैलेक्सी S25 FE के लिए "r13" था, जबकि गैलेक्सी S24 FE के लिए "r12" था। कहा जा रहा है कि इसमें पिछले मॉडल जैसा ही रियर कैमरा सेटअप होगा।

ये भी पढ़ें:सस्ते 5G फोन को खरीदने टूट पड़े ग्राहक, पहली ही सेल में STOCK खत्म, इतनी है कीमत

खबरों के मुताबिक, गैलेक्सी S26 FE में वही 50-मेगापिक्सेल का Samsung ISOCELL S5KGN3 प्राइमरी कैमरा होगा जो गैलेक्सी S25 FE में दिया गया था। यह 1/1.57-इंच का सेंसर है जिसमें 24mm के बराबर फोकल लेंथ, f/1.8 अपर्चर, 1µm पिक्सेल साइज, डुअल-पिक्सेल PDAF और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट है। इस फोन में गैलेक्सी S25 FE वाला 8-मेगापिक्सेल का OmniVision OV08A1 सेंसर भी हो सकता है। यह सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम, f/2.4 अपर्चर PDAF और OIS की सुविधा देता है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गैलेक्सी S26 FE अल्ट्रावाइड और फ्रंट-फेसिंग कैमरे के रूप में या तो 12-मेगापिक्सेल गैलेक्सीकोर GC12A2 या 12-मेगापिक्सेल Sony IMX825 सेंसर का उपयोग करेगा। कंपनी ने पहले गैलेक्सी A37 में सेल्फी कैमरे के तौर पर GC12A2 का इस्तेमाल किया था।

उम्मीद है कि सैमसंग 1 सितंबर को गैलेक्सी S26 FE लॉन्च करेगा। इसके एक्सीनॉस 2500 चिपसेट, एंड्रॉयड 17, IP68-रेटेड बिल्ड और 12GB रैम समेत कई सुविधाओं के साथ ओरिजनल गैलेक्सी S26 के एक लाइट वर्जन के रूप में आने की संभावना है। इसमें 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। गैलेक्सी S26 FE में 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी होने की संभावना है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹79999

खरीदिये

खबरों के मुताबिक, गैलेक्सी S26 के 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत लगभग 749 यूरो (करीब 82,000 रुपये) हो सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Galaxy Samsung

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।