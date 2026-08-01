पुराने मॉडल वाले कैमरों के साथ आएगा नया सैमसंग फोन, इस दिन होगा लॉन्च, देखें कीमत

अगले फैन एडिशन स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि Samsung Galaxy S26 FE में पिछले साल के मॉडल वाले ही मेन रियर कैमरा सेंसर और टेलीफोटो सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा।

खबर है कि सैमसंग 1 सितंबर को नए Samsung Galaxy S26 FE को लॉन्च करेगा।

Samsung अब Galaxy S26 Series में एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही है, जो Samsung Galaxy S26 FE नाम से आएगा। यह फोन पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। कंपनी ने पिछले साल एक्सीनॉस 2400 चिपसेट के साथ सैमसंग गैलेक्सी S25 FE लॉन्च किया था। खबर है कि सैमसंग अब गैलेक्सी S26 FE को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही, अगले फैन एडिशन स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि गैलेक्सी S26 FE में पिछले साल के मॉडल वाले ही मेन रियर कैमरा सेंसर और टेलीफोटो सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह Exynos 2500 चिपसेट पर चल सकता है। अपकमिंग सैमसंग फोन में क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

नए Samsung Galaxy S26 FE में मिलेंगे पुराने कैमरे एंड्रॉयड अथॉरिटी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि गैलेक्सी S26 FE पर काम चल रहा है और इसका इंटरनल कोडनेम "r14" है। यह कोडनेम सैमसंग के पिछले FE मॉडल के नाम रखने के तरीके के अनुसार ही है, जो गैलेक्सी S25 FE के लिए "r13" था, जबकि गैलेक्सी S24 FE के लिए "r12" था। कहा जा रहा है कि इसमें पिछले मॉडल जैसा ही रियर कैमरा सेटअप होगा।

खबरों के मुताबिक, गैलेक्सी S26 FE में वही 50-मेगापिक्सेल का Samsung ISOCELL S5KGN3 प्राइमरी कैमरा होगा जो गैलेक्सी S25 FE में दिया गया था। यह 1/1.57-इंच का सेंसर है जिसमें 24mm के बराबर फोकल लेंथ, f/1.8 अपर्चर, 1µm पिक्सेल साइज, डुअल-पिक्सेल PDAF और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट है। इस फोन में गैलेक्सी S25 FE वाला 8-मेगापिक्सेल का OmniVision OV08A1 सेंसर भी हो सकता है। यह सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम, f/2.4 अपर्चर PDAF और OIS की सुविधा देता है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गैलेक्सी S26 FE अल्ट्रावाइड और फ्रंट-फेसिंग कैमरे के रूप में या तो 12-मेगापिक्सेल गैलेक्सीकोर GC12A2 या 12-मेगापिक्सेल Sony IMX825 सेंसर का उपयोग करेगा। कंपनी ने पहले गैलेक्सी A37 में सेल्फी कैमरे के तौर पर GC12A2 का इस्तेमाल किया था।

उम्मीद है कि सैमसंग 1 सितंबर को गैलेक्सी S26 FE लॉन्च करेगा। इसके एक्सीनॉस 2500 चिपसेट, एंड्रॉयड 17, IP68-रेटेड बिल्ड और 12GB रैम समेत कई सुविधाओं के साथ ओरिजनल गैलेक्सी S26 के एक लाइट वर्जन के रूप में आने की संभावना है। इसमें 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। गैलेक्सी S26 FE में 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी होने की संभावना है।