Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Samsung ला रहा 2 नए Galaxy फोन, एक फ्लैगशिप तो दूसरा बजट में, जानें कब आएंगे और कितनी होगी कीमत

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Samsung जल्द दो नए फोन को लॉन्च करने वाला है जो Galaxy S26 FE और Galaxy A07s होंगे। दोनों फोन Google की Supported Devices लिस्ट में दिखे हैं। जानें कब होंगे लॉन्च और कितनी होगी कीमत।

Samsung smartphones
Samsung Galaxy S26 FE और A07s जल्द होंगे लॉन्च

Samsung जल्द ही दो नए फोन बाजार में उतारने वाला है। Samsung Galaxy S26 FE और Galaxy A07s को Google की Supported Devices लिस्ट में देखा गया है। हालांकि Samsung ने अभी तक दोनों फोन की लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन लिस्टिंग सामने आने के बाद फोन का लॉन्च कन्फर्म हो गया है। इन दोनों फोन को Samsung अलग-अलग कीमत वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर ला सकता है। जहां Galaxy S26 FE को कंपनी की फ्लैगशिप S26 सीरीज का थोड़ा किफायती मॉडल माना जा रहा है, वहीं Galaxy A07s बजट सेगमेंट में दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक S26 FE के भारत में सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है, जबकि A07s इस साल के आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

32% OFF

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26

  • checkCobalt Violet
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹79999

₹117999

खरीदिये

Google Pixel 11

Google Pixel 11

  • check8/12GB RAM
  • check128/256GB Storage
  • check6.6-inch Display Size

₹79990

और जाने

discount

24% OFF

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T

  • checkViolet
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹64999

₹84990

खरीदिये

discount

43% OFF

Oppo Find X9s 5G

Oppo Find X9s 5G

  • checkLavender Sky
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹79999

₹139999

खरीदिये

discount

1% OFF

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹81900

₹82900

खरीदिये

Google की लिस्टिंग में दिखे Galaxy S26 FE और A07s

Samsung Galaxy S26 FE और Galaxy A07s को Google Play Console Supported Devices List में देखा गया है। लिस्टिंग में दोनों फोन अलग-अलग मॉडल नंबर के साथ दिखाई दिए हैं। इससे संकेत मिलता है कि Samsung इन दोनों डिवाइस पर काम कर रहा है और लॉन्च की तैयारी आगे बढ़ चुकी है। Galaxy S26 FE को ‘r14s’ कोडनेम के साथ लिस्ट किया गया है और इसके पांच मॉडल नंबर बताए गए हैं। वहीं Galaxy A07s का इंटरनेशनल वेरिएंट SM-A077F मॉडल नंबर के साथ दिखाई दिया है। लैटिन अमेरिकी बाजार के लिए इसका मॉडल नंबर SM-A077M बताया गया है।

Samsung Galaxy S26 FE कब लॉन्च हो सकता है और कितनी होगी इसकी कीमत

Samsung Galaxy S26 FE को लेकर लंबे समय से खबरें सामने आ रही हैं। अब Google की लिस्टिंग में फोन के दिखाई देने के बाद इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद और बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक Galaxy S26 FE भारत में सितंबर 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Samsung Galaxy M17e 5G

Samsung Galaxy M17e 5G

  • checkVibe Violet
  • check4GB/6GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹16999

खरीदिये

discount

50% OFF

Realme C100X

Realme C100X

  • checkGold
  • check4GB RAM
  • check64GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹29999

खरीदिये

discount

43% OFF

OPPO A6c 4G

OPPO A6c 4G

  • checkStone Brown
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹29999

खरीदिये

discount

46% OFF

Vivo Y11 5G

Vivo Y11 5G

  • checkSunrise Gold and Midnight Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹14991

₹27999

खरीदिये

discount

25% OFF

Realme P4 Lite 5G

Realme P4 Lite 5G

  • checkMosaic Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹19999

खरीदिये

कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy S26 FE की भारत में शुरुआती कीमत करीब 65,990 रुपए होने की उम्मीद है। हालांकि यह कंपनी की आधिकारिक कीमत नहीं है और लॉन्च के समय इसमें बदलाव हो सकता है। S26 FE को इसी वजह से S26 सीरीज के बीच का एक ऐसा मॉडल माना जा रहा है जो फ्लैगशिप फीचर्स को थोड़ी कम कीमत में पेश कर सकता है।

Samsung Galaxy S26 FE में मिल सकते हैं ये फीचर्स

Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1,900 निट्स तक हो सकती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Exynos 2500 चिपसेट मिलने की बात सामने आई है। फोन में 8GB RAM और 128GB व 256GB स्टोरेज विकल्प दिए जाने की उम्मीद है। बैटरी के मामले में भी S26 FE में सुधार देखने को मिल सकता है। लीक के अनुसार फोन में 4900mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है।

कैमरा पसंद करने वाले यूजर्स के लिए भी Galaxy S26 FE खास हो सकता है। लीक के अनुसार इसमें 50MP मेन कैमरा, अल्ट्रावाइड कैमरा और 3x टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। यानी फोन में सिर्फ मेन कैमरा ही नहीं, बल्कि जूम फोटोग्राफी के लिए अलग टेलीफोटो लेंस भी दिया जा सकता है।

Galaxy A07s कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत

Galaxy S26 FE के साथ Samsung का एक और फोन Galaxy A07s भी लिस्टिंग में दिखाई दिया है। यह फोन S26 FE से बिल्कुल अलग सेगमेंट में आएगा। इसे कंपनी बजट यूजर्स के लिए पेश कर सकती है। Galaxy A07s की संभावित कीमत ₹9,000 से ₹12,000 के बीच बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार फोन 2026 के आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।