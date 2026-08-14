Samsung ला रहा 2 नए Galaxy फोन, एक फ्लैगशिप तो दूसरा बजट में, जानें कब आएंगे और कितनी होगी कीमत

Samsung जल्द दो नए फोन को लॉन्च करने वाला है जो Galaxy S26 FE और Galaxy A07s होंगे। दोनों फोन Google की Supported Devices लिस्ट में दिखे हैं। जानें कब होंगे लॉन्च और कितनी होगी कीमत।

Samsung Galaxy S26 FE और A07s जल्द होंगे लॉन्च

Samsung जल्द ही दो नए फोन बाजार में उतारने वाला है। Samsung Galaxy S26 FE और Galaxy A07s को Google की Supported Devices लिस्ट में देखा गया है। हालांकि Samsung ने अभी तक दोनों फोन की लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन लिस्टिंग सामने आने के बाद फोन का लॉन्च कन्फर्म हो गया है। इन दोनों फोन को Samsung अलग-अलग कीमत वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर ला सकता है। जहां Galaxy S26 FE को कंपनी की फ्लैगशिप S26 सीरीज का थोड़ा किफायती मॉडल माना जा रहा है, वहीं Galaxy A07s बजट सेगमेंट में दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक S26 FE के भारत में सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है, जबकि A07s इस साल के आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकता है।

Google की लिस्टिंग में दिखे Galaxy S26 FE और A07s Samsung Galaxy S26 FE और Galaxy A07s को Google Play Console Supported Devices List में देखा गया है। लिस्टिंग में दोनों फोन अलग-अलग मॉडल नंबर के साथ दिखाई दिए हैं। इससे संकेत मिलता है कि Samsung इन दोनों डिवाइस पर काम कर रहा है और लॉन्च की तैयारी आगे बढ़ चुकी है। Galaxy S26 FE को ‘r14s’ कोडनेम के साथ लिस्ट किया गया है और इसके पांच मॉडल नंबर बताए गए हैं। वहीं Galaxy A07s का इंटरनेशनल वेरिएंट SM-A077F मॉडल नंबर के साथ दिखाई दिया है। लैटिन अमेरिकी बाजार के लिए इसका मॉडल नंबर SM-A077M बताया गया है।

Samsung Galaxy S26 FE कब लॉन्च हो सकता है और कितनी होगी इसकी कीमत Samsung Galaxy S26 FE को लेकर लंबे समय से खबरें सामने आ रही हैं। अब Google की लिस्टिंग में फोन के दिखाई देने के बाद इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद और बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक Galaxy S26 FE भारत में सितंबर 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है।

कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy S26 FE की भारत में शुरुआती कीमत करीब 65,990 रुपए होने की उम्मीद है। हालांकि यह कंपनी की आधिकारिक कीमत नहीं है और लॉन्च के समय इसमें बदलाव हो सकता है। S26 FE को इसी वजह से S26 सीरीज के बीच का एक ऐसा मॉडल माना जा रहा है जो फ्लैगशिप फीचर्स को थोड़ी कम कीमत में पेश कर सकता है।

Samsung Galaxy S26 FE में मिल सकते हैं ये फीचर्स Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1,900 निट्स तक हो सकती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Exynos 2500 चिपसेट मिलने की बात सामने आई है। फोन में 8GB RAM और 128GB व 256GB स्टोरेज विकल्प दिए जाने की उम्मीद है। बैटरी के मामले में भी S26 FE में सुधार देखने को मिल सकता है। लीक के अनुसार फोन में 4900mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है।

कैमरा पसंद करने वाले यूजर्स के लिए भी Galaxy S26 FE खास हो सकता है। लीक के अनुसार इसमें 50MP मेन कैमरा, अल्ट्रावाइड कैमरा और 3x टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। यानी फोन में सिर्फ मेन कैमरा ही नहीं, बल्कि जूम फोटोग्राफी के लिए अलग टेलीफोटो लेंस भी दिया जा सकता है।