मत करना इंतजार, Samsung लॉन्च नहीं करेगा स्लिम स्मार्टफोन, खराब सेल्स के कारण लिया फैसला

संक्षेप: सैमसंग ने कथित Samsung Galaxy S26 Edge को लॉन्च करने की योजना को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम 2025 में अल्ट्रा-स्लिम फोन की खराब सेल्स के कारण उठाया गया है, जिसमें Samsung का अपना Galaxy S25 Edge और Apple का iPhone Air भी शामिल है।

Dec 24, 2025 03:56 pm IST

अगर आप भी सैमसंग के नेक्स्ट अल्ट्रा स्लिम फोन का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपको निराश कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि Samsung Galaxy S25 Edge को लॉन्च करने के महीनों बाद, अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन लॉन्च करने की अपनी योजनाओं से पीछे हट रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कथित Samsung Galaxy S26 Edge की योजनाओं को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम 2025 में अल्ट्रा-स्लिम फोन में कमजोर डिमांड के कारण उठाया गया है, जिसमें Samsung का अपना Galaxy S25 Edge और Apple का iPhone Air भी शामिल है। हालांकि अल्ट्रा-थिन डिजाइन ने शुरुआत में सबका ध्यान खींचा था, लेकिन हालिया बिक्री के रुझान बताते हैं कि खरीदार कम मोटाई के बजाय बैटरी लाइफ, कैमरा फ्लेक्सिबिलिटी और दमदार परफॉर्मेंस को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि इंडस्ट्री इस बात पर फिर से विचार कर रही है कि डिजाइन के लिए कितनी यूजेबिलिटी की कुर्बानी दी जा सकती है।

सैमसंग ने Galaxy S26 Edge का डेवलपमेंट पूरी तरह से रोका कोरिया इकोनॉमिक डेली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने Galaxy S26 Edge का डेवलपमेंट पूरी तरह से रोक दिया है, सिर्फ इसे टाला नहीं है। पहले अफवाहें थीं कि एज मॉडल 2026 में Galaxy S26+ की जगह ले सकता है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उन योजनाओं को खत्म करने से पहले वेट-एंड-वॉच अप्रोच में बदल दिया गया। अब सूत्रों का दावा है कि कंपनी ज्यादा पारंपरिक Galaxy S26 लाइनअप पर वापस लौटेगी, जो एक्सट्रीम फॉर्म फैक्टर के बजाय बैलेंस्ड हार्डवेयर पर फोकस करेगी।

शुरुआत में ध्यान खींचा, लेकिन नहीं चल पाया जादू कहा जा रहा है कि यह फैसला सैमसंग गैलेक्सी S25 एज के परफॉर्मेंस से जुड़ा है, जिसे इस साल की शुरुआत में सैमसंग के पहले अल्ट्रा-स्लिम फ्लैगशिप के तौर पर लॉन्च किया गया था। हालांकि इसकी इंजीनियरिंग की तारीफ हुई, लेकिन फोन को कुछ कमियों के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी। इसकी 3,900mAh की बैटरी पूरे दिन भरोसेमंद बैटरी लाइफ देने में नाकाम रही, खासकर पावर यूजर्स के लिए, और सैमसंग ने पतली बॉडी बनाए रखने के लिए टेलीफोटो कैमरा हटा दिया था। ऐसा लगता है कि इन कमियों की वजह से शुरुआती खरीदारों के अलावा इसकी अपील सीमित हो गई।

खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी अफवाहें ऑनलाइन सामने आई हैं। कुछ हफ्ते पहले, एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि अपकमिंग गैलेक्सी S26 सीरीज में स्टैंडर्ड गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26+ और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा वेरिएंट शामिल हो सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, iPhone Air के साथ ऐप्पल के अनुभव ने सैमसंग के फैसले को और मजबूत किया। बताया जा रहा है कि ऐप्पल ने उम्मीद से कम डिमांड के बाद iPhone Air का प्रोडक्शन लगभग दस लाख यूनिट कम कर दिया। कई खरीदारों ने बैटरी लाइफ और कैमरे की कमियों के बारे में शिकायत की, जिससे उन्होंने स्टैंडर्ड और प्रो आईफोन मॉडल के लिए फोन वापस कर दिए। चूंकि ऐप्पल के भी 2026 में इसका अगला वर्जन लॉन्च करने की संभावना नहीं है, इसलिए सैमसंग को घटती दिलचस्पी वाली कैटेगरी में निवेश जारी रखने का कोई खास कारण नहीं दिखेगा।

सैमसंग ने अभी तक सिलिकॉन-कार्बन बैटरी को नहीं अपनाया है, जिसका इस्तेमाल चीनी ब्रांड पहले ही पतले डिजाइन में ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी लगाने के लिए कर चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी के बिना, अल्ट्रा-थिन फोन में काफी समझौता करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग ने अगले एज मॉडल के लिए बड़ी बैटरी पर विचार किया था, लेकिन यह साफ नहीं है कि सिर्फ इससे बैटरी लाइफ की चिंता दूर हो पाती या खरीदारों की सोच बदल पाती।