Samsung अब नहीं लॉन्च करेगा ये वाला फोन, मार्केट में ग्राहक ना मिलना बना वजह

संक्षेप: सैमसंग का स्लिम स्मार्टफोन Galaxy S26 Edge कंपनी ने कैंसल कर दिया है। यानी अगले साल पतले डिजाइन वाला सैमसंग फोन मार्केट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। 

Thu, 16 Oct 2025 07:51 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung की ओर से इसके लेटेस्ट फ्लैगशिप लाइनअप में बेहद पतले डिजाइन वाला एक फोन Samsung Galaxy S25 Edge शामिल किया गया था। इस डिवाइस का सक्सेसर यानी Galaxy S26 Edge नहीं लॉन्च किया जाएगा और कंपनी ने इसे कैंसल करने का फैसला किया है। दरअसल, अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन वाले फोन को मार्केट में ग्राहक ही नहीं मिले।

कोरियन मीडिया आउटलेट Newspim ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने बताया है कि Edge लाइनअप अब नहीं लॉन्च होगा। यानी Galaxy S25 5G का मौजूदा स्टॉक बिकने के बाद इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया जाएगा। अब तक सामने आए आंकड़ों की बात करें तो Hana Investment & Securities की रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy S25 Edge के केवल 13.1 लाख यूनिट्स ही बिके हैं।

मार्केट में बिक्री के मामले में कमजोर

सैमसंग ने अपने Galaxy S25 सीरीज मॉडल्स लॉन्च करने के कुछ महीने बाद मई में पतले डिजाइन वाला Galaxy S25 Edge पेश किया था। जहां इसके केवल 13 लाख के करीब यूनिट्स बिके हैं, तुलना करें तो अब तक Galaxy S25 के 82.8 लाख यूनिट्स, Galaxy S25 Plus के 50.5 लाख यूनिट्स और Galaxy S25 Ultra के 121.8 लाख यूनिट्स की सेल ग्लोबली हुई है।

कुल मिलाकर कंपनी को जितनी उम्मीद अपने नए एक्सपेरिमेंटल डिवाइस से थी, वह पूरी नहीं हुई और उसके मुताबिक सेल नहीं हो सकी। ऐसे में सैमसंग दोबारा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेगा या नहीं, साफ नहीं है। कंपनी के एक इनसाइडर ने पब्लिकेशन को बताया, 'मुझे नहीं पता कि स्लिम लाइनअप लौटेगा या नहीं लेकिन फिलहाल ऐसा मुश्किल लग रहा है। आप मान सकते हैं कि यह लाइन पर लगभग खत्म हो गई है।'

खास बात यह है कि कंपनी पहले अगले साल Galaxy S26 Plus की जगह Galaxy S26 Edge लॉन्च करने के बारे में सोच रहा था लेकिन अब यह प्लान कैंसल किया जाएगा। कंपनी बड़ी स्क्रीन वाला Plus मॉडल लेकर आएगी और पतला Edge वेरियंट मार्केट का हिस्सा नहीं बनेगा।

