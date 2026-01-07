नई S26 सीरीज से लॉन्च से पहले सस्ता हो गया Galaxy S25 Ultra, बंपर ₹22 हजार की छूट

संक्षेप: Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च से पहले Samsung ने Galaxy S25 Ultra की कीमत में बड़ी कटौती की है। करीब 22 हजार रुपये की छूट के बाद यह प्रीमियम फ्लैगशिप फोन अब पहले से कहीं ज्यादा अफॉर्डेबल हो गया है।

Jan 07, 2026 09:02 pm IST

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung का मौजूदा फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra इन दिनों बड़ी छूट पर मिल रहा है। खास बात यह है कि यह डिस्काउंट किसी बड़े सेल इवेंट के बिना मिला है। ऐसे समय में जब Galaxy S26 Ultra के लॉन्च की खबरें सामने आ रही हैं, रिटेलर्स पुराने मॉडल का स्टॉक क्लियर करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब Galaxy S25 Ultra प्रीमियम फोन चाहने वाले यूजर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन गया है।

भारत में Galaxy S25 Ultra को 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 129,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब यही मॉडल Amazon पर 107,440 रुपये में लिस्ट किया गया है, यानी सीधे 22,559 रुपये का प्राइस कट मिल रहा है। इसके साथ ही चुनिंदा HDFC बैंक कार्ड्स पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस 105,940 रुपये तक आ जाता है। ग्राहक एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी ले सकते हैं।

इन फीचर्स के चलते धाकड़ है S25 Ultra परफॉर्मेंस की बात करें तो Galaxy S25 Ultra आज भी किसी नए फ्लैगशिप से कम नहीं है। इसमें दिया गया Snapdragon 8 Elite चिपसेट रोजमर्रा के काम से लेकर हैवी मल्टीटास्किंग तक हर काम को आसानी से संभालता है। Galaxy S25 Ultra में 6.9-इंच QHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। 2600nits तक की पीक ब्राइटनेस के चलते तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। इसमें मौजूद 5000mAh की बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।