नई S26 सीरीज से लॉन्च से पहले सस्ता हो गया Galaxy S25 Ultra, बंपर ₹22 हजार की छूट
Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च से पहले Samsung ने Galaxy S25 Ultra की कीमत में बड़ी कटौती की है। करीब 22 हजार रुपये की छूट के बाद यह प्रीमियम फ्लैगशिप फोन अब पहले से कहीं ज्यादा अफॉर्डेबल हो गया है।
13% OFF
Samsung Galaxy S25 Ultra
- Titanium Silverblue
- 12 GB RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB Storage
₹112999₹129999
खरीदिये
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung का मौजूदा फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra इन दिनों बड़ी छूट पर मिल रहा है। खास बात यह है कि यह डिस्काउंट किसी बड़े सेल इवेंट के बिना मिला है। ऐसे समय में जब Galaxy S26 Ultra के लॉन्च की खबरें सामने आ रही हैं, रिटेलर्स पुराने मॉडल का स्टॉक क्लियर करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब Galaxy S25 Ultra प्रीमियम फोन चाहने वाले यूजर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन गया है।
13% OFF
Samsung Galaxy S25 Ultra
- Titanium Silverblue
- 12 GB RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB Storage
₹112999₹129999
खरीदिये
भारत में Galaxy S25 Ultra को 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 129,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब यही मॉडल Amazon पर 107,440 रुपये में लिस्ट किया गया है, यानी सीधे 22,559 रुपये का प्राइस कट मिल रहा है। इसके साथ ही चुनिंदा HDFC बैंक कार्ड्स पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस 105,940 रुपये तक आ जाता है। ग्राहक एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी ले सकते हैं।
इन फीचर्स के चलते धाकड़ है S25 Ultra
परफॉर्मेंस की बात करें तो Galaxy S25 Ultra आज भी किसी नए फ्लैगशिप से कम नहीं है। इसमें दिया गया Snapdragon 8 Elite चिपसेट रोजमर्रा के काम से लेकर हैवी मल्टीटास्किंग तक हर काम को आसानी से संभालता है। Galaxy S25 Ultra में 6.9-इंच QHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। 2600nits तक की पीक ब्राइटनेस के चलते तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है। इसमें मौजूद 5000mAh की बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।
9% OFF
Realme 16 Pro Plus 5G
- Up to 16GB RAM
- up to 1TB Storage
- 6.78-inch Display Size
₹39999₹43999
खरीदिये
कैमरा हमेशा से Samsung की Ultra सीरीज की पहचान रहा है और Galaxy S25 Ultra में बैक पैनल पर 200MP मेन सेंसर के साथ 10MP टेलीफोटो लेंस, 50MP पेरीस्कोप सेंसर और 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर वाला क्वॉड कैमरा सेटअप ऑफर किया जा रहा है। इसमें 12MP फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।