ग्राहकों की मौज, इन सैमसंग फोन्स में आया Android 16 बेस्ड अपडेट, ऐसे करें इंस्टॉल

Thu, 18 Sep 2025 06:31 PM

सैमसंग ने इस हफ्ते की शुरुआत में वन यूआई 8 के ग्लोबल रोलआउट की घोषणा की थी, और गैलेक्सी S25 सीरीज कंपनी के उन स्मार्टफोन्स में से पहला है जिन्हें एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड अपडेट मिला है। आधिकारिक घोषणा के कुछ ही समय बाद, भारत में सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के यूजर्स ने एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड अपडेट के आने की सूचना देनी शुरू कर दी। लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट्स से हिंट मिलता है कि अपडेट में सितंबर सिक्योरिटी पैच भी शामिल है। लगभग 4GB साइज वाला यह अपडेट कॉल कैप्शन और नाउ ब्रीफ में इम्प्रूवमेंट जैसे कई AI पावर्ड फीचर्स लेकर आता है।

भारतीयों को मिलना शुरू हुआ अपडेट रेडिट और एक्स पर यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी S25 सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए वन यूआई 8 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। वन यूआई 8 अपडेट फर्मवेयर वर्जन S938BXXU5BY13, S938BOXM5BY13 और S938BXXU5BY13 के साथ आने की बात कही जा रही है।

वन यूआई 8 अपडेट अभी बीटा चैनल पर यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है और जल्द ही देशभर के सभी यूजर्स के लिए जारी होने की उम्मीद है। यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है और नए सितंबर 2025 सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। यूजर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अपडेट के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि अपडेट का साइज 4188.04MB है।

यह अपडेट गैलेक्सी एआई फीचर्स में सुधार लाता है। इसमें कॉल कैप्शन फीचर भी शामिल है, जो कॉल के दौरान आवाजों को तुरंत टेक्स्ट में बदल देता है। यह बेहतर पोर्ट्रेट स्टूडियो भी प्रदान करता है और ट्रैफिक, महत्वपूर्ण रिमाइंडर और सैमसंग मोमेंट्स टू नाउ ब्रीफ समेत पर्सनलाइज्ड डेली अपडेट जोड़ता है। नए अपडेट में कई समस्याओं का समाधान हो सकता है।

One UI 8 अपडेट कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें भारत में एलिजिबल सैमसंग गैलेक्सी S25, गैलेक्सी S25+ और गैलेक्सी S25 Ultra स्मार्टफोन्स को One UI 8 अपने आप मिल जाएगा। एलिजिबल यूजर्स सेटिंग्स में जाकर, सॉफ्टवेयर अपडेट में टैप करके, डाउनलोड और इंस्टॉल में जाकर अपडेट के लिए मैनुअली चेक कर सकते हैं। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी विश्वसनीय वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होने पर ही अपडेट इंस्टॉल करें और इस दौरान फोन को चार्ज करते रहें।

सैमसंग ने इस हफ्ते गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ वन UI 8 को जारी करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट इस साल के अंत में एक साल पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए जारी किया जाएगा, जिनमें Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 और Galaxy S24 FE शामिल हैं।