सबसे पहले देखें Samsung Galaxy S25 FE का फर्स्ट लुक, लॉन्च से पहले तस्वीरें लीक

Samsung Galaxy S25 FE के जल्द ही लॉन्च होने की खबर है, जो पिछले साल लॉन्च हुए गैलेक्सी S24 FE का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल होगा। एक नए लीक में इस अपकमिंग स्मार्टफोन के रेंडर्स सामने आए हैं, जो इसके डिजाइन और कलर ऑप्शन्स के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी की पुष्टि करते हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:13 PM
Samsung अपने नए एस-सीरीज फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Galaxy S25 FE के जल्द ही लॉन्च होने की खबर है, जो पिछले साल लॉन्च हुए गैलेक्सी S24 FE का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल होगा। इस फोन को लेकर कई लीक्स और अफवाहें सामने आई हैं, जिनसे इसमें मिलने वाले संभावित स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अब, एक नए लीक में इस अपकमिंग स्मार्टफोन के रेंडर्स सामने आए हैं, जो इसके डिजाइन और कलर ऑप्शन्स के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी की पुष्टि करते हैं। बताया जा रहा है कि यह फोन कुछ खास कलर ऑप्शन्स के साथ आएगा, जो रेगुलर सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ पेश किए गए थे।

सामने आया Samsung Galaxy S25 FE का डिजाइन

एंड्रॉयड अथॉरिटी ने नए रेंडर शेयर किए हैं, जो हमें अपकमिंग स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, फोन पांच कलर्स में उपलब्ध होगा, जिनमें ब्लैक, नेवी, आइसी ब्लू और व्हाइट शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार होगा जब कंपनी गैलेक्सी S25 सीरीज में एक नया व्हाइट कलर ऑप्शन पेश करेगी।

Samsung Galaxy S25 FE Renders Leaked

डिजाइन रेंडर्स अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी S25 FE के डिजाइन के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी बताते हैं। यह स्मार्टफोन एक फ्लैट फ्रेम डिजाइन के साथ आ सकता है, जो स्टैंडर्ड गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25 प्लस जैसा दिखता है। इसके अलावा, रियर पैनल पर ऊपरी बाएं कोने में एक ट्रिपल-कैमरा सेटअप है, जो एक एलईडी फ्लैश के साथ है। पैनल के दाईं ओर वॉल्यूम कंट्रोल और पावर ऑन/ऑफ बटन हैं। फ्रंट पैनल लगभग बेजल-लेस डिस्प्ले के साथ आता है, जिसके ऊपरी मध्य में एक पंच-होल कैमरा कटआउट है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि स्मार्टफोन 4 सितंबर, 2025 को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में IFA 2025 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित की है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Samsung Galaxy S25 FE के स्पेसिफिकेशन्य (संभावित)

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE के बारे में पहले भी कई लीक्स सामने आ चुके हैं जिनसे हमें इसके संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि इस फोन में एक्सीनॉस 2400 प्रोसेसर होगा, जो पिछले साल के एक्सीनॉस 2400e की तुलना में थोड़ा बेहतर है। फोन में 8GB रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज होने की भी खबर है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4900mAh की बैटरी भी हो सकती है।

गैलेक्सी S25 FE में 6.7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले होने की भी खबर है। फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप भी होगा जिसमें 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सेल का सेकेंडरी सेंसर और 8 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस होगा।

