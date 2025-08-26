50MP हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, ढेर सारे AI फीचर्स के साथ सस्ते में आ रहा Samsung का नया फ्लैगशिप फोन, लीक हुई कीमत
Samsung का सस्ता फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 FE फोन जल्द लॉन्च होने वाला है। लेकिन इस से पहले ही 50MP ट्रिपल कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले वाले फोन के फीचर्स और कीमत लीक हो गई है। जानें डिटेल्स:
सैमसंग गैलेक्सी S25 FE को यूरोप में एक ऑनलाइन रिटेलर की वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे इस अपकमिंग हैंडसेट के मुख्य स्पेसिफिकेशन और कीमत का खुलासा हुआ है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ-साथ सेल्फी कैमरा के लिए आगे की तरफ एक होल-पंच कटआउट भी हो सकता है। ई-रिटेलर ने फोन की लिस्टिंग को बाद में हटा दिया है। हैंडसेट से जुड़ी लीक्स पिछले कुछ समय से ऑनलाइन सामने आ रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोन जल्द ही दस्तक देने वाला है।
Samsung Galaxy S25 FE की कीमत (संभावित)
गैजेट360 की रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाली रिटेलर वेबसाइट से पता चला है कि पुर्तगाल में 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत EUR 789.99 (लगभग 81,000 रुपये) हो सकती है। पहले की रिपोर्टों के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE नेवी, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक और व्हाइट रंगों में उपलब्ध हो सकता है।
Samsung Galaxy S25 FE के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)
सैमसंग गैलेक्सी S25 FE एंड्रॉयड 16-आधारित वन UI 8 पर चल सकता है और इसमें 6.7-इंच का फुल-एचडी+ (2,340x1,080 पिक्सल) डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। टचस्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ प्रोटेक्शन के साथ भी आ सकती है। हैंडसेट में सैमसंग का 4nm Exynos 2400 चिपसेट, 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज होने की बात कही गई है।
गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS और 3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 8-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होने की बात कही गई है। फ्रंट में, इसमें 12-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है, जो होल पंच कटआउट के अंदर स्थित होगा।
सैमसंग के आगामी 'फैन एडिशन' फोन में कथित तौर पर एक नैनो सिम और एक ई-सिम सपोर्ट होगा। गैलेक्सी S25 FE में 4,900mAh की बैटरी हो सकती है जो 45W वायर्ड और 25W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें शेयर्ड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी होने की बात कही गई है। सुरक्षा के लिए, इसमें फेशियल रिकग्निशन और एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो सकता है।