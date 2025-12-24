कैमरा परफॉर्मेंस में पिछड़ा सैमसंग का यह पॉप्युलर 5G फोन, पुराने और सस्ते डिवाइसेज ने दी मात

संक्षेप: DxOMark ने सैमसंग गैलेक्सी S25 FE के कैमरा को टेस्ट किया, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस उम्मीद से थोड़ी कम रही। चौंकाने वाली बात यह है कि DxOMark ने अपनी रैंकिंग में इसे कई पुराने और इससे सस्ते फोन्स से भी नीचे रखा।

Dec 24, 2025 07:57 am IST

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन इसी साल सितंबर में लॉन्च हुआ था। फोन 50 मेगापिक्सल के मेन OIS कैमरा, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 8 मेगापिक्सल के OIS टेलिफोटो सेंसर से लैस है। हाल में DxOMark ने इस फोन के कैमरा को टेस्ट किया, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस उम्मीद से थोड़ी कम रही। चौंकाने वाली बात यह है कि DxOMark ने अपनी रैंकिंग में इसे कई पुराने और इससे सस्ते फोन्स से भी नीचे रखा।

इन फोन से पीछ रहा सैमसंग गैलेक्सी S25 FE DxOMark के टेस्ट में S25 FE ने 118 पॉइंट स्कोर किए, जिससे यह साइट की ग्लोबल कैमरा रैंकिंग में 123वें स्थान पर रहा। यह कई साल पहले लॉन्च हुए iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 और Google के 2022 में लॉन्च हुए Pixel 6a (जिसने 122 अंक प्राप्त किए) जैसे डिवाइसेज से भई पीछे है।

अल्ट्रावाइड, टेलीफोटो कैमरों की इमेज क्वॉलिटी में काफी गिरावट फोन के कैमरा सेटअप में 1/1.57 इंच की साइज वाला 50 मेगापिक्सल का मेनसेंसर, 1/3 इंच साइज का 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा शामिल है। DxOMark के विश्लेषण से पता चलता है कि सेंसर का छोटा साइज फोन की कमियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्टिल फोटोग्राफी में मेन कैमरा अच्छी रोशनी में ठीक एक्सपोजर और सटीक कलर ऑफर करता है। हालांकि, अल्ट्रावाइड या टेलीफोटो कैमरों पर स्विच करने पर इमेज क्वॉलिटी में काफी गिरावट आती है। DxOMark के अनुसार अच्छी लाइटिंग में भी फोटो और वीडियो नॉइज को देखा जा सकता है।

वीडियो परफॉर्मेंस भी खास नहीं DxOMark के टेस्ट में फोन वीडियो परफॉर्मेंस में भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एचडीआर फुटेज इनकंसिस्टेंट दिखे, जिसमें कुछ सीन अंडरएक्सपोज्ड हैं और कभी-कभी अनस्टेबल व्हाइट बैलेंस के कारण पिंक कलर दिखता है। पोर्ट्रेट शॉट्स में बारीक डिटेल्स की कमी साफ नजर आती है, जबकि विजुअल में मोशन के कारण अक्सर आर्टिफैक्ट्स दिखाई देते हैं।