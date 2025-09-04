भारतीयों की मौज, आ गया Samsung Galaxy S25 FE स्मार्टफोन; रैम, कैमरा और बैटरी सब दमदार samsung galaxy s25 fe launched in india with 8gb ram 50mp camera and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
samsung galaxy s25 fe launched in india with 8gb ram 50mp camera and more

भारतीयों की मौज, आ गया Samsung Galaxy S25 FE स्मार्टफोन; रैम, कैमरा और बैटरी सब दमदार

Samsung Galaxy S25 FE Launched in India: सैमसंग ने गुरुवार को हुए गैलेक्सी इवेंट में Samsung Galaxy Tab S11 series के साथ एक धांसू स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy S25 FE की। इसमें 50-मेगापिक्सेल का ट्रिपल रियर कैमरा और 12-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 04:35 PM
Samsung Galaxy S25 FE Launched in India: सैमसंग ने गुरुवार को हुए गैलेक्सी इवेंट में Samsung Galaxy Tab S11 series के साथ एक धांसू स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy S25 FE की। कंपनी ने इस फोन को वैश्विक बाजारों के साथ भारत में भी लॉन्च किया है। यह फोन सैमसंग के अपने एक्सीनॉस 2400 चिपसेट और 8GB रैम से लैस है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का ट्रिपल रियर कैमरा और 12-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इस फोन को सात साल तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट मिलने का वादा किया गया है। इसमें 4900mAh की बैटरी है जो वायर्ड और वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन मौजूदा गैलेक्सी S25 सीरीज में शामिल हो गया है, जिन्हें सैमसंग ने इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। कितनी है नए फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं....

भारतीयों की मौज, आ गया Samsung Galaxy S25 FE स्मार्टफोन; रैम, कैमरा और बैटरी सब दमदार

इतनी है Samsung Galaxy S25 FE की कीमत

वैश्विक बाजार में, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की कीमत बेस 8GB+128GB वेरिएंट के लिए $650 (लगभग 57,300 रुपये) है, जबकि इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत $710 (लगभग 62,570 रुपये) है। यह फोन आइसीब्लू, जेटब्लैक, नेवी और व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है। यह अमेरिका में कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है।

भारत में फोन को सैमसंग इंडिया वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत और उपलब्धता की घोषणा नहीं की है।

चलिए एक नजर डालते हैं Samsung Galaxy S25 FE की खासियत पर:

samsung galaxy s25 fe launched in india

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में 6.7 इंच का फुल-एचडी प्लस डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले विजन बूस्टर सपोर्ट करता है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में एक्सीनॉस 2400 प्रोसेसर और 8GB रैम है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE का 128GB वेरिएंट UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जबकि 256GB और 512GB ऑप्शन UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि फोन को सात साल तक ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। फोन के साथ छह महीने का मुफ्त Google AI Pro सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। यह गूगल के सर्किल टू सर्च, जेमिनी लाइव और अन्य AI फीचर्स से भी लैस है।

कैमरा की बात करें तो, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में 50-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल प्राइमरी रियर सेंसर, 8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस है। ये कैमरे 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। यह जेनरेटिव एडिट जैसे AI-पावर्ड एडिटिंग टूल्स को सपोर्ट करता है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में 4900mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें गैलेक्सी S24 FE की तुलना में 10 प्रतिशत बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। इसकी मोटाई 7.4 मिमी और वजन 190 ग्राम है।

