पतले Samsung फोन पर 37 हजार रुपये की बंपर छूट! 200MP कैमरा फोन पर डिस्काउंट
Flipkart Sale में Samsung Galaxy S25 Edge पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे प्रीमियम फोन की कीमत काफी कम हो गई है। फोन में 200MP कैमरा, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और बेहद पतला 5.8mm डिजाइन मिलता है।
अगर आप प्रीमियम और बेहद पतला Samsung स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Edge पर मिल रहा ऑफर ध्यान खींच सकता है। यह फोन भारत में 1,09,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन समय-समय पर Flipkart की सेल में इसकी कीमत में बड़ी कटौती देखने को मिली है। हाल की सेल में भी इस मॉडल पर भारी डिस्काउंट और अतिरिक्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
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बंपर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका
Samsung Galaxy S25 Edge के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की लॉन्च कीमत 1,09,999 रुपये थी। Flipkart की पिछली बड़ी सेल में यह फोन 59,999 रुपये तक की कीमत पर लिस्ट हुआ था। यानी लॉन्च कीमत के मुकाबले करीब 50,000 रुपये की सीधी बचत देखने को मिली। हालांकि इसमें एक्सचेंज वैल्यू से जुड़ा डिस्काउंट भी शामिल था।
हालांकि, मौजूदा Flipkart लिस्टिंग में कीमत ऑफर और सेलर के हिसाब से बदल सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले लाइव कीमत, बैंक ऑफर और उपलब्ध स्टॉक जरूर चेक करना चाहिए। Flipkart की मौजूदा लिस्टिंग में 12GB+256GB मॉडल की कीमत 76,999 रुपये दिखाई गई है और कुछ अतिरिक्त ऑफर्स के साथ इफेक्टिव प्राइस कम हो सकता है। बैंक ऑफर्स के साथ इस फोन को लॉन्च प्राइस के मुकाबले करीब 37 हजार रुपये सस्ते में ऑर्डर किया जा सकता है।
Samsung Galaxy S25 Edge में क्या है खास?
Galaxy S25 Edge की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद पतला डिजाइन है। फोन सिर्फ 5.8mm मोटा है और इसका वजन करीब 163 ग्राम है। इसमें टाइटेनियम फ्रेम और Corning Gorilla Glass Ceramic 2 का इस्तेमाल किया गया है। फोन में 6.7 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह LTPO पैनल है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2,600 निट्स तक बताई गई है। बड़े और हाई-रिजॉल्यूशन डिस्प्ले की वजह से वीडियो देखने, गेमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल में प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है।
Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस
परफॉर्मेंस के लिए Galaxy S25 Edge में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 12GB RAM मिलती है। फोन को खास तौर पर प्रीमियम परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग और AI आधारित फीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। कैमरा सेटअप भी फोन की बड़ी खूबियों में शामिल है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है।
पतले डिजाइन की कीमत है छोटी बैटरी
Galaxy S25 Edge का 5.8mm पतला डिजाइन निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन इसके लिए Samsung को बैटरी क्षमता के मामले में समझौता करना पड़ा है। फोन में 3,900mAh की बैटरी दी गई है और यह 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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