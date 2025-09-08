वाह! Samsung Galaxy S24 का Snapdragon 8 Gen 3 वेरियंट लॉन्च, फेस्टिव सेल में सस्ते में होगी सेल Samsung Galaxy S24 with Snapdragon 8 Gen 3 launched here is the price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
सैमसंग ने भारत में Galaxy S24 का नया Snapdragon 8 Gen 3 वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है। यह फेस्टिव सीजन से पहले Flipkart पर मिलेगा और एडवांस AI व पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:58 PM
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S24 का नया पावरफुल वेरियंट भारतीय मार्केट में लॉन्च हो गया है। इस डिवाइस को कंपनी अब Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) के साथ लॉन्च किया है और यह धांसू परफॉर्मेंस के अलावा एडवांस्ड AI और अपग्रेडेट कैमरा एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। इस डिवाइस को खास डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ फेस्टिव सेल से पहले खरीदने का मौका मिलने वाला है।

सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.2 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के अलावा 2600nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसे Samsung Knox प्रोटेक्शन दिया गया है। यह फोन कॉम्पैक्ट और प्रीमियम है। लंबे वक्त तक पावरफुल फोन इस्तेमाल करने की चाहत है तो इसे सात साल तक OS अपग्रेड्स और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।

ऐसे हैं नए वेरियंट के बाकी स्पेसिफिकेशंस

डिवाइस में पावरफुल Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। सेटअप में 50MP प्राइमरी वाइड एंगल कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 10MP टेलीफोटो सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है। कैमरा में AI Zoom और एडवांस नाइटोग्राफी जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Galaxy AI का सपोर्ट इस प्रीमियम फोन में होने के चलते Live Translate, Interpreter Mode, Chat Assist, Note Assist, Gemini Live और AI एडिटिंग टूल्स सब दिए गए हैं। इसकी 4000mAh क्षमता वाली बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और दिनभर का बैकअप आसानी से मिल जाता है।

इतनी है नए Samsung फोन की कीमत

Samsung Galaxy S24 के नए Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर वाले वेरियंट का 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मॉडल 74,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दूसरे 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मॉडल को 79,999 रुपये कीमत पर पेश किया गया है। ध्यान रहे, यह डिवाइस का MRP है और Flipkart पर सेल के दौरान इसकी कीमत ऑफर्स के बाद बेहद कम रह जाएगी।

