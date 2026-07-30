Samsung यूजर्स सावधान! अपडेट करते ही ओवरहीट हो रहे हैं ये फोन, ड्रेन होने लगी बैटरी
Samsung Galaxy S24 Ultra और Galaxy S25 Ultra के कई यूजर्स ने जुलाई 2026 सिक्योरिटी अपडेट के बाद बैटरी तेजी से खत्म होने और फोन के ज्यादा गर्म होने की शिकायत की है। आइए इसके बारे में बताते हैं।
अगर आप Samsung Galaxy S24 Ultra या Galaxy S25 Ultra यूज करते हैं, तो नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। कई यूजर्स ने दावा किया है कि जुलाई, 2026 का सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने के बाद उनके स्मार्टफोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहे हैं और बैटरी पहले के मुकाबले बहुत तेजी से खत्म हो रही है। फिलहाल Samsung की ओर से इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है, लेकिन सोशल मीडिया और Samsung Community पर लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S24 Ultra और Galaxy S25 Ultra यूजर्स ने जुलाई 2026 सिक्योरिटी अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन, ओवरहीटिंग और कुछ मामलों में स्लो चार्जिंग जैसी दिक्कतों की शिकायत की है। कई यूजर्स का कहना है कि पहले जहां फोन पूरे दिन आराम से चल जाता था, वहीं अपडेट के बाद कुछ ही घंटों में बैटरी खत्म होने लगी है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि नॉर्मल यूज के दौरान भी फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है।
WhatsApp हो सकता है वजह?
TelecomTalk की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस समस्या के पीछे WhatsApp से जुड़ा एक बग हो सकता है। इससे पहले भी Galaxy S24 और Galaxy S25 सीरीज में ऐसी समस्या सामने आई थी, जहां WhatsApp का बैकग्राउंड बैकअप प्रोसेस लगातार चलता रहता था। इसकी वजह से फोन का प्रोसेसर लगातार काम करता रहता है, जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है और डिवाइस गर्म होने लगती है।
हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि जुलाई अपडेट के बाद सामने आई नई समस्या की वजह भी वही बग है या नहीं। Samsung ने फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
Device Care भी दे रहा है संकेत
कुछ यूजर्स ने बताया कि उनके फोन के Device Care सेक्शन में यह चेतावनी दिखाई दे रही है कि कोई ऐप या प्रोसेस CPU पर जरूरत से ज्यादा लोड डाल रहा है और फोन को रीस्टार्ट करने की सलाह दी जा रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई बैकग्राउंड प्रोसेस लगातार सिस्टम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है।
अगर आपके फोन में भी दिक्कत तो क्या करें?
अगर अपडेट के बाद आपके Galaxy S24 Ultra या Galaxy S25 Ultra में भी बैटरी तेजी से खत्म हो रही है या फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, तो आप कुछ आसान कदम उठा सकते हैं।
- फोन को एक बार रीस्टार्ट करें।
- Settings में जाकर Battery Usage चेक करें कि कौन-सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी खर्च कर रहा है।
- Device Care में CPU Usage की जांच करें।
- जरूरत ना होने पर WhatsApp Backup को कुछ समय के लिए बंद करके देखें।
अगर फिर भी दिक्कत लगातार बनी रहती है, तो Samsung के अगले सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतजार करें या Samsung Support से संपर्क करें। फिलहाल सभी यूजर्स प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसकी शिकायत की है, उनके एक्सपीरियंस बताते हैं कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद फोन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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