इस डील ने कराई मौज, 53000 रुपये सस्ता मिल रहा यह महंगा सैमसंग फोन, यहां से खरीदें

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G की कीमत में बड़ी कटौती हो गई है। भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,29,999 रुपये थी। अब इस फोन पर आप पूरे 53,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। कहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट, चलिए बताते हैं

Samsung का फ्लैगशिप फोन इस समय कीमत में बड़ी कटौती के साथ मिल रहा है। हम Samsung Galaxy S24 Ultra 5G की। भारत में लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी। लेकिन अब इसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब इस फोन की खरीद पर आप पूरे 53,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यह फोन Flipkart और Amazon दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। चलिए बताते हैं कहां मिल रहा है इतना बड़ा डिस्काउंट …

लॉन्च के समय इतनी थी कीमत भारत में लॉन्च के समय इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1,29,999 रुपये, 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,999 रुपये और 12GB+1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,999 रुपये थी।

सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की Flipkart डील

इस समय फ्लिपकार्ट पर फोन का 12GB+256GB वेरिएंट मात्र 80,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में फोन का टाइटेनियम ब्लैक वेरिएंट मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर 4,000 रुपये की छूट का लाभ लिया जा सकता है। फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर के बाद फोन को लॉन्च प्राइस से करीब 53,000 रुपये तक कम में खरीदा जा सकता है।

सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की Amazon डील

अमेजन पर यह फोन थोड़ा महंगा मिल रहा है। इस समय अमेजन पर फोन का 12GB+256GB वेरिएंट मात्र 84,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में फोन का टाइटेनियम ग्रे कलर वेरिएंट मिल रहा है। अमेजन फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस दे रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो आप 47,200 रुपये तक की छूट पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक्सचेंज बोनस की वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी।

