सीधे ₹58000 की छूट, सबसे कम कीमत में Samsung Galaxy S24 Ultra, ये मॉडल भी सस्ते
Amazon Great Indian Festival सेल 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू होने वाली है। सेल में 1,29,999 रुपये में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन केवल 71,999 रुपये में मिलेगा, यानी ग्राहक इसे लॉन्च प्राइस से सीधे 58,000 रुपये कम में खरीद पाएंगे।
Amazon Great Indian Festival सेल 23 सितंबर से सभी ग्राहकों के लिए शुरू होने वाली है। प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले डील्स का एक्सेस मिलेगा। सेल में स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल में Samsung Galaxy S24 Ultra अपनी सबसे कम कीमत में मिलेगा। सैमसंग का यह फोन जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। अमेजन ने घोषणा की है कि सेल में सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा स्मार्टफोन 72,000 रुपये से कम कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जो संभवतः अब तक की सबसे कम कीमत होगी।
पहली बार इतना सस्ता मिलेगा फोन
बता दें कि, लॉन्च के समय भारत में सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 1,29,999 रुपये थी। लेकिन, अपकमिंग ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में फोन 71,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, यानी ग्राहक इसे लॉन्च प्राइस से सीधे 58,000 रुपये कम में खरीद पाएंगे।
बैंक डील्स के जरिए ग्राहक इस फ्लैगशिप फोन की कीमत और भी कम कर सकते हैं। अमेजन एसबीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा। इसके अलावा, नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन, एक्सचेंज ऑफर और अमेजन पे-बेस्ड डील्स भी उपलब्ध होने की उम्मीद है।
सैमसंग के इन स्मार्टफोन्स पर भी भारी डिस्काउंट
इतना ही नहीं, अमेजन में अन्य सैमसंग फोन्स पर मिलने वाली डील्स का भी खुलासा कर दिया है। अमेजन ने टीज किया है कि सेल में Galaxy M36 5G फोन 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। सेल में Samsung Galaxy M06 5G फोन 7,499 रुपये, Samsung Galaxy M16 5G फोन 10,499 रुपये,Samsung Galaxy M05 फोन 6,249 रुपये, Samsung Galaxy M35 5G फोन 15,499 रुपये, Samsung Galaxy A55 5G फोन 23,999 रुपये, Samsung Galaxy A56 5G फोन 35,999 रुपये, Samsung Galaxy A36 5G फोन 28,499 रुपये, Samsung Galaxy Z Fold6 5G फोन 1,10,999 रुपये, Samsung Galaxy Z Fold7 5G फोन 1,62,999 रुपये, Samsung Galaxy Z Flip7 5G फोन 97,999 रुपये, Samsung Galaxy S25 5G फोन 68,999 रुपये, Samsung Galaxy S25 Ultra 5G फोन 1,24,999 रुपये और Samsung Galaxy S25 Edge 5G फोन 99,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेंगे।