आखिरी मौका, सीधे ₹56,000 कम में लें 200MP कैमरे वाला Galaxy S24 Ultra, खत्म होने वाला है ऑफर

Amazon Great Indian Festival Diwali Special सेल में Samsung Galaxy S24 Ultra 5G बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अमेजन ने टीज किया है कि इस फोन पर मिलने वाला ऑफर आज समाप्त होने वाला है। सेल में यह महंगा फोन ऑफर्स के बाद 74 हजार से कम में मिल रहा है।

अगर आप भी 200 मेगापिक्सेल कैमरे वाला Samsung Galaxy S24 Ultra 5G खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। Amazon Great Indian Festival Diwali Special सेल में सैमसंग का पॉपुलर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अमेजन ने टीज किया है कि इस फोन पर मिलने वाला ऑफर आज समाप्त होने वाला है। अगर आप भी इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत डील का फायदा उठा लीजिए। सेल में यह महंगा फोन ऑफर्स के बाद 74 हजार से कम में मिल रहा है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस डील के बारे में सबकुछ...

लॉन्च प्राइस से 56,000 सस्ता मिल रहा फोन बता दें कि, लॉन्च के समय भारत में Samsung Galaxy S24 Ultra 5G के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 1,29,999 रुपये थी। इस समय, अमेजन पर फोन 75,749 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। अमेजन ने टीज किया है कि ऑफर्स के बाद इस फोन को 73,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 56,000 रुपये कम में।