Samsung Galaxy S24 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, Snapdragon मॉडल की कीमत कर देगी खुश

साउथ कोरियन कंपनी Samsung की ओर से खास डिस्काउंट पर Galaxy S24 का Snapdragon Edition खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन को 40 हजार रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:18 PM
Samsung Galaxy S24 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, Snapdragon मॉडल की कीमत कर देगी खुश

फेस्टिव सेल की शुरुआत हो गई है और Amazon Great Indian Festival Sale के अलावा Flipkart पर भी Big Billion Days Sale का अर्ली ऐक्सेस मिलने लगा है। ग्राहकों को इस दौरान स्मार्टफोन्स पर खास डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है और ऐसी ही तगड़ी डील Samsung Galaxy S24 पर भी मिल रही है। यह फोन Big Billion Days Sale के दौरान 40 हजार रुपये से कम कीमत शुरुआती कीमत पर मिलेगा।

साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S24 को कंपनी पहले अपने इन-हाउस चिपसेट Exynos 2400 के साथ लेकर आई थी। तब केवल अमेरिका और साउथ कोरिया में ही इस फोन का Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। बाद में क्वॉलकॉम के पावरफुल प्रोसेसर वाले इस वेरियंट को भारत में भी लॉन्च किया गया। अब इस वेरियंट को सबसे बड़े डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:सेल में मचेगी लूट! ₹15 हजार से कम में Samsung के ये सारे फोन; लिमिटेड स्टॉक

कीमत हुई 40 हजार रुपये से कम

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर फेस्टिव सेल के दौरान Samsung Galaxy S24 5G Snapdragon 8 Gen 3 Edition को 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए कीमत 39,999 रुपये रह गई है। इसके अलावा 256GB वेरियंट 44,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है और 74,999 रुपये के रीटेल प्राइस के मुकाबले यह बड़ी छूट है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने पर शुरुआती कीमत 38,999 रुपये रह जाती है।

ऐसे हैं Samsung Galaxy S24 5G के स्पेसिफिकेशंस

सैमसंग के पावरफुल प्रीमियम स्मार्टफोन में धांसू परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और 6.2 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। इसमें फुल HD+ रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिल रहा है। इसके बैक पैनल पर 50MP ट्रिपल कैमरा मिलता है और यह 12MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:₹25 हजार से कम में ये Samsung डील बेस्ट! 50MP ट्रिपल कैमरा और सालोंसाल अपडेट

Galaxy S24 5G में Galaxy AI फीचर्स का सपोर्ट दिया गया है और 4000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिलती है। इस फोन को 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

