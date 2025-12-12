सीधे ₹35,000 की छूट, आधी कीमत में लें Samsung Galaxy S24, लपक लो ऑफर

संक्षेप: Samsung फोन चाहिए वो भी कम कीमत में, तो Amazon पर आपके लिए एक पैसा वसूल डील है। Samsung Galaxy S24 इस समय अमेजन पर 39,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा, जिसकी लॉन्च के समय कीमत 74,999 रुपये थी।

Dec 12, 2025 06:53 pm IST

Samsung का फ्लैगशिप फोन चाहिए वो भी कम कीमत में, तो Amazon पर आपके लिए एक पैसा वसूल डील है। दरअसल, Samsung Galaxy S24 इस समय अमेजन पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन का अंबर येलो और मार्बल ग्रे कलर वेरिएंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 39,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इस वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये थी, यानी फोन इस समय सीधे 35,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसके अपग्रेड मॉडल यानी गैलेक्सी S25 की कीमत लगभग दोगुनी है।

तो बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में गैलेक्सी S24 खरीदने लायक है? कई लोगों के लिए, इसका जवाब हां है। S24 अपने ज्यादातर कोर हार्डवेयर S25 के साथ शेयर करता है, जिसमें कैमरा, बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले शामिल हैं। एक बड़ा अंतर चिपसेट का है। S24 स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 पर चलता है, जबकि S25 ज्यादा पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप पर चलता है। परफॉर्मेंस में भी अंतर साफ दिखता है क्योंकि S24 ने AnTuTu पर लगभग 1.8 मिलियन स्कोर किया, जबकि S25 ने 2.2 मिलियन स्कोर किया है।

अगर बजट कोई समस्या नहीं है, तो S25 अपने तेज चिपसेट और लंबे समय तक मिलने वाले सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ बेहतर ऑप्शन बन जाता है। लेकिन जो लोग लगभग आधी कीमत पर वही अनुभव चाहते हैं, उनके लिए S24 एक परफेक्ट ऑप्शन है।

