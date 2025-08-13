Galaxy S24 पर 32 हजार रुपये की सीधी छूट, Samsung के इस ऑफर से हिला मार्केट Samsung Galaxy S24 gets flat discount of 32000 rupees and this is a steal deal, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy S24 gets flat discount of 32000 rupees and this is a steal deal

Galaxy S24 पर 32 हजार रुपये की सीधी छूट, Samsung के इस ऑफर से हिला मार्केट

सैमसंग के पावरफुल AI फीचर्स वाले स्मार्टफोन Galaxy S24 5G को लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। इस फोन को 32 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर खरीदा जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 03:14 PM
share Share
Follow Us on
Galaxy S24 पर 32 हजार रुपये की सीधी छूट, Samsung के इस ऑफर से हिला मार्केट

साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी Samsung के सबसे पावरफुल डिवाइसेज इसकी Galaxy S-सीरीज का हिस्सा होते हैं और अब पिछले साल आए Galaxy S24 5G को सबसे कम कीमत पर खरीदने का जबरदस्त मौका ग्राहकों को दिया जा रहा है। इस डिवाइस को लॉन्च प्राइस के मुकाबले 32 हजार रुपये से ज्यादा की सीधी छूट पर खरीदा जा सकता है और इसके लिए किसी बैंक कार्ड या एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon की ओर से ग्राहकों को जबरदस्त डील का फायदा दिया जा रहा है, जिसमें वे Galaxy AI फीचर्स के साथ आने वाले प्रीमियम फोन को लॉन्च प्राइस के मुकाबले 32 हजार रुपये सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। इस डिवाइस के लिए यह लॉन्च के बाद से अब तक की सबसे कम कीमत है, जो इसे बेहतरीन वैल्यू डील बना देती है। फोन का एंबर यलो कलर वेरियंट सबसे सस्ते में आपका हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

32% OFF

Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24 5G

  • checkCobalt Violet
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹54498

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54998

₹57999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

discount

11% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹53499

₹59900

खरीदिये

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A

  • checkAloe
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹52999

और जाने

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro

  • checkBlack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹56890

और जाने

discount

42% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34751

₹59999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹37999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33978

₹37999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

19% OFF

Vivo V50

Vivo V50

  • checkRose Red
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹42999

खरीदिये

discount

13% OFF

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹33999

₹38999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹37499

₹42999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

सबसे सस्ते में मिल रहा है Galaxy S24 5G

ग्राहकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Galaxy S24 5G का Amber Yellow कलर वेरियंट 42,761 रुपये कीमत पर मिल रहा है। बाकी वेरियंट्स की कीमत इससे ज्यादा है और उनपर इतनी बड़ी छूट नहीं दी गई। 74,999 रुपये के ओरिजनल प्राइस से तुलना करें तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल से यह 32,238 रुपये सस्ता है। डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर का फायदा लिया जा सकता है और नो-कॉस्ट EMI जैसे फायदे भी दिए गए हैं।

ऐसे हैं Galaxy S24 5G के स्पेसिफिकेशंस

सैमसंग डिवाइस में 6.2-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और FHD+ रेज़ॉल्यूशन के साथ बेहद स्मूद और शार्प विज़ुअल्स देता है। इसमें 3.2 GHz क्लॉक स्पीड वाला Samsung Exynos 2400 डेका-कोर प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन, 10MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रावाइड लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा शामिल है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

फोन में 4000mAh बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। Android 14 आधारित One UI 6.1 पर चलने वाला यह डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित है। इसमें Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Type-C, NFC, और GPS जैसे लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स, स्टीरियो स्पीकर्स, Dolby Atmos साउंड, और अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद हैं।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।