Galaxy S24 पर 32 हजार रुपये की सीधी छूट, Samsung के इस ऑफर से हिला मार्केट
सैमसंग के पावरफुल AI फीचर्स वाले स्मार्टफोन Galaxy S24 5G को लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। इस फोन को 32 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर खरीदा जा सकता है।
साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी Samsung के सबसे पावरफुल डिवाइसेज इसकी Galaxy S-सीरीज का हिस्सा होते हैं और अब पिछले साल आए Galaxy S24 5G को सबसे कम कीमत पर खरीदने का जबरदस्त मौका ग्राहकों को दिया जा रहा है। इस डिवाइस को लॉन्च प्राइस के मुकाबले 32 हजार रुपये से ज्यादा की सीधी छूट पर खरीदा जा सकता है और इसके लिए किसी बैंक कार्ड या एक्सचेंज की जरूरत भी नहीं है।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon की ओर से ग्राहकों को जबरदस्त डील का फायदा दिया जा रहा है, जिसमें वे Galaxy AI फीचर्स के साथ आने वाले प्रीमियम फोन को लॉन्च प्राइस के मुकाबले 32 हजार रुपये सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। इस डिवाइस के लिए यह लॉन्च के बाद से अब तक की सबसे कम कीमत है, जो इसे बेहतरीन वैल्यू डील बना देती है। फोन का एंबर यलो कलर वेरियंट सबसे सस्ते में आपका हो सकता है।
सबसे सस्ते में मिल रहा है Galaxy S24 5G
ग्राहकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Galaxy S24 5G का Amber Yellow कलर वेरियंट 42,761 रुपये कीमत पर मिल रहा है। बाकी वेरियंट्स की कीमत इससे ज्यादा है और उनपर इतनी बड़ी छूट नहीं दी गई। 74,999 रुपये के ओरिजनल प्राइस से तुलना करें तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल से यह 32,238 रुपये सस्ता है। डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर का फायदा लिया जा सकता है और नो-कॉस्ट EMI जैसे फायदे भी दिए गए हैं।
ऐसे हैं Galaxy S24 5G के स्पेसिफिकेशंस
सैमसंग डिवाइस में 6.2-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और FHD+ रेज़ॉल्यूशन के साथ बेहद स्मूद और शार्प विज़ुअल्स देता है। इसमें 3.2 GHz क्लॉक स्पीड वाला Samsung Exynos 2400 डेका-कोर प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन, 10MP टेलीफोटो और 12MP अल्ट्रावाइड लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा शामिल है।
फोन में 4000mAh बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। Android 14 आधारित One UI 6.1 पर चलने वाला यह डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित है। इसमें Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Type-C, NFC, और GPS जैसे लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स, स्टीरियो स्पीकर्स, Dolby Atmos साउंड, और अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद हैं।
