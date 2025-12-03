गजब! 26 हजार रुपये तक सस्ते हुए Samsung के दो धाकड़ फोन, कैशबैक भी, मिलेंगे कमाल के फीचर

संक्षेप: Samsung Galaxy S24 FE और Samsung Galaxy A55 5G को आप लॉन्च प्राइस से 26 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ये फोन 32MP तक के फ्रंट कैमरा से लैस हैं।

Wed, 3 Dec 2025 08:56 AM

सैमसंग का फोन खरीदने का सबसे शानदार मौका है। इसमें आप कंपनी के दो पॉप्युलर फोन- Samsung Galaxy S24 FE और Samsung Galaxy A55 5G को लॉन्च प्राइस से 26 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ये फोन 32 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा और शानदार डिस्प्ले जैसे कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE लॉन्च से समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59999 रुपये थी। अब यह फोन 26131 रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 33868 रुपये में खरीद सकते हैं। अमेजन इंडिया पर यह फोन 1693 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर भी लाइव है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा।

इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोव 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynis 2400e प्रोसेसर दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का है। आपको इस फोन में 4700mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy A55 5G सैमसंग के इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट 16 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इसे 23999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1199 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको और फायदा हो सकता है।