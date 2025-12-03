Hindustan Hindi News
गजब! 26 हजार रुपये तक सस्ते हुए Samsung के दो धाकड़ फोन, कैशबैक भी, मिलेंगे कमाल के फीचर

गजब! 26 हजार रुपये तक सस्ते हुए Samsung के दो धाकड़ फोन, कैशबैक भी, मिलेंगे कमाल के फीचर

संक्षेप:

Samsung Galaxy S24 FE और Samsung Galaxy A55 5G को आप लॉन्च प्राइस से 26 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ये फोन 32MP तक के फ्रंट कैमरा से लैस हैं।

Wed, 3 Dec 2025 08:56 AM
सैमसंग का फोन खरीदने का सबसे शानदार मौका है। इसमें आप कंपनी के दो पॉप्युलर फोन- Samsung Galaxy S24 FE और Samsung Galaxy A55 5G को लॉन्च प्राइस से 26 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ये फोन 32 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा और शानदार डिस्प्ले जैसे कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE

लॉन्च से समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59999 रुपये थी। अब यह फोन 26131 रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 33868 रुपये में खरीद सकते हैं। अमेजन इंडिया पर यह फोन 1693 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर भी लाइव है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹8 हजार से कम के तीन धांसू फोन, मिलेगी 7000mAh तक की बैटरी, रैम 12GB तक

इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोव 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynis 2400e प्रोसेसर दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का है। आपको इस फोन में 4700mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy A55 5G

सैमसंग के इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट 16 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इसे 23999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1199 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको और फायदा हो सकता है।

ये भी पढ़ें:एक बार में पसंद आ जाएगा मोटो का नया फोन, फर्स्ट लुक में दिखा धांसू डिजाइन

फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ देखने को मिलेगा। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
