अब नए प्रोसेसर के साथ आ रहा Samsung का पुराना फोन, देखें कीमत और खासियत
Samsung Galaxy S24 5G अब एक नए प्रोसेसर के साथ भारतीय बाजार में धूम मचाने आ रहा है। बता दें कि, सैमसंग गैलेक्सी S24 5G को एक्सीनॉस प्रोसेसर के साथ पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था, और अब इसे स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट के साथ रीलॉन्च किया जा रहा है।
Samsung Galaxy S24 5G अब एक नए प्रोसेसर के साथ भारतीय बाजार में धूम मचाने आ रहा है। बता दें कि, सैमसंग गैलेक्सी S24 5G को एक्सीनॉस प्रोसेसर के साथ पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था, और अब इसे स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट के साथ रीलॉन्च किया जा रहा है। नए चिपसेट के साथ फोन फ्लिपकार्ट पर कीमत और स्पेसिफिकेशन के साथ लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग से हिंट मिलता है कि फोन जल्द लॉन्च होने वाला है। गैलेक्सी S24 के एक्सीनॉस वेरिएंट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनलिस्ट कर दिया गया है। फ्लिपकार्ट ने फोन पर बैंक ऑफर्स की भी घोषणा की है, जो चार कलर्स और दो स्टोरेज ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। नए वेरिएंट की कितनी होगी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं...
इतनी होगी नए गैलेक्सी S24 5G की कीमत
फ्लिपकार्ट ने स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिप वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G को भारत में इसकी कीमत के साथ लिस्ट कर दिया है। यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा और उम्मीद है कि यह अपकमिंग Flipkart Big Billion Days Sale 2025 के दौरान उपलब्ध होगा, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर से होगी।
स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G की भारत में शुरुआती कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 74,999 रुपये होगी, जबकि इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये होगी। यह फोन चार कलर्स - एम्बर येलो, कोबाल्ट वॉयलेट, मार्बल ग्रे और ओनिक्स ब्लैक में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
ग्राहक स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G को बैंक ऑफर्स के साथ भी खरीद पाएंगे। लिस्टिंग के अनुसार, फ्लिपकार्ट एक्सिस और फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने पर 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। फोन को ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।
चलिए एक नजर डालते हैं स्नैपड्रैगन चिप वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G में क्या होगा खास:
एमोलेड डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर
सैमसंग गैलेक्सी S24 (स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 वेरिएंट) की फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग से पता चलता है कि इस फोन के स्पेसिफिकेशन पिछले साल अमेरिका में लॉन्च हुए मॉडल जैसे ही हैं। फोन में 6.2 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080×2340 पिक्सेल) डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले है जिसमें 16 मिलियन कलर्स और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। यह फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड वन यूआई 7 पर चलता है। इसका ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट, एड्रेनो 750 जीपीयू, 8GB रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 3.39 गीगाहर्ट्ज है।
दमदार कैमरा और बैटरी भी
फोटो और वीडियो के लिए, सैमसंग गैलेक्सी S24 5G में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल सेंसर, f/2.2 अपर्चर वाला 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम और f/2.4 अपर्चर वाला 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर होगा। आगे की तरफ, स्मार्टफोन में 12-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होगा। इसमें चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट और 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4000mAh की बैटरी होगी।
7 साल तक नया रहेगा फोन
स्नैपड्रैगन चिप वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G में एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरो सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, हॉल सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल हैं। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग में दावा किया गया है कि सैमसंग इस फोन के साथ सात एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड भी देगा। फोन में कनेक्टिविटी के लिए डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4 और यूएसबी 3.2 जेनरेशन 1 टाइप-सी पोर्ट मिलेगा। 167 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 147x70.6x7.6 एमएम है।
स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर वाले अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी S24 5G को फ्लिपकार्ट पर मॉडल नंबर SM-S921EZAWINS के साथ लिस्ट किया गया है। इसी तरह के मॉडल नंबर SM-S921E वाला एक सैमसंग फोन गीकबेंच बेंचमार्किंग वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लिस्टिंग स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर वाले गैलेक्सी S24 5G की है।
लिस्टिंग के अनुसार, सैमसंग फोन ने सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में 2251 पॉइंट और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में 7115 पॉइंट स्कोर हासिल किए है, जिससे इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.26 गीगाहर्ट्ज रही। हालांकि फ्लिपकार्ट लिस्टिंग में दावा किया गया है कि फोन एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा, लेकिन जिस फोन की टेस्टिंग की गई थी, वह एंड्रॉयड 16 पर चल रहा था और इसमें 8GB रैम थी।