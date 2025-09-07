खुल गया राज, इतना सस्ता मिलेगा नए प्रोसेसर वाला Galaxy S24 5G, खुश कर देगी कीमत

Samsung Galaxy S24 5G अब एक नए Snapdragon प्रोसेसर के साथ भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। Flipkart पर शुरू होने वाली Big Billion Days Sale के पेज पर भी इसे कीमत का हिंट देते हुए लिस्ट किया गया है। फोन की कीमत आपको भी खुश कर देगी। चलिए जानते हैं भारत में कितनी होगी इस फोन की कीमत...

Samsung Galaxy S24 5G अब एक नए Snapdragon प्रोसेसर के साथ भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। फिलहाल कंपनी ने फोन की सटीक लॉन्च तो नहीं बताई है लेकिन कहा जा रहा है कि यह जल्द लॉन्च हो सकता है। बता दें कि, पहले इसे एक्सीनॉस प्रोसेसर के साथ भारत में लॉन्च किया गया था, और अब इसे Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट के साथ फिर से बाजार में उतारा जा रहा है। Flipkart पर शुरू होने वाली Big Billion Days Sale के पेज पर भी इसे कीमत का हिंट देते हुए लिस्ट किया गया है। फोन की कीमत आपको भी खुश कर देगी। चलिए जानते हैं भारत में कितनी होगी इस फोन की कीमत...

इतनी होगी नए गैलेक्सी S24 5G की कीमत फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के पेज पर स्नैपड्रैगन चिप वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G को 3X,XX9 रुपये कीमत के साथ लिस्ट किया गया है, जिससे साफतौर से पता चलता है कि भारत में इसकी कीमत 40,000 रुपये से कम होगी। बता दें कि Flipkart Big Billion Days Sale 2025 की शुरुआत 23 सितंबर से होगी।

हालांकि, वर्तमान में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G फ्लिपकार्ट पर 'Coming Soon' टैग के साथ लिस्टेड है, जहां इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये दिखाई दे रही है, लेकिन ये केवल प्रतिकात्मक कीमतें हैं। यह फोन चार कलर्स - एम्बर येलो, कोबाल्ट वॉयलेट, मार्बल ग्रे और ओनिक्स ब्लैक में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

चलिए एक नजर डालते हैं स्नैपड्रैगन चिप वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 5G में क्या होगा खास:

एमोलेड डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी S24 (स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 वेरिएंट) की फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग से पता चलता है कि इस फोन के स्पेसिफिकेशन पिछले साल अमेरिका में लॉन्च हुए मॉडल जैसे ही हैं। फोन में 6.2 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080×2340 पिक्सेल) डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले है जिसमें 16 मिलियन कलर्स और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। यह फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड वन यूआई 7 पर चलता है। इसका ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट, एड्रेनो 750 जीपीयू, 8GB रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 3.39 गीगाहर्ट्ज है।

दमदार कैमरा और बैटरी भी फोटो और वीडियो के लिए, सैमसंग गैलेक्सी S24 5G में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल सेंसर, f/2.2 अपर्चर वाला 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम और f/2.4 अपर्चर वाला 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर होगा। आगे की तरफ, स्मार्टफोन में 12-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होगा। इसमें चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट और 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4000mAh की बैटरी होगी।