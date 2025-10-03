Samsung यूजर्स की हो गई मौज! इन पुराने फोन्स को मिलने लगा Android 16 अपडेट Samsung Galaxy S23 series gets android 16 based OneUI 8 update how to install, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy S23 series gets android 16 based OneUI 8 update how to install

Samsung यूजर्स की हो गई मौज! इन पुराने फोन्स को मिलने लगा Android 16 अपडेट

सैमसंग के पुराने स्मार्टफोन्स Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra को लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट मिलने लगा है। यह अपडेट सितंबर, 2025 का सिक्योरिटी पैच लेकर आया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 08:38 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

50% OFF

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

  • checkMint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹39999

₹79999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

  • checkPhantom Black
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹45990

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

Samsung यूजर्स की हो गई मौज! इन पुराने फोन्स को मिलने लगा Android 16 अपडेट

स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग की खासियत यह है कि यह लंबे वक्त तक यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट और फीचर्स का फायदा देती है। अब कंपनी के पिछले फ्लैगशिप लाइनअप Samsung Galaxy S23 Series को लेटेस्ट Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 का अपडेट दिया गया है। यानी अब पुराने फोन में यूजर्स को लेटेस्ट फीचर्स का फायदा मिलता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

50% OFF

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

  • checkMint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹39999

₹79999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

  • checkPhantom Black
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹45990

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

नया OneUI 8 अपडेट Android 16 पर बेस्ड और इसका फायदा अब Samsung Galaxy S23 के अलावा Samsung Galaxy S23 Plus और प्रीमियम Samsung Galaxy S23 Ultra सभी में दिया जा रहा है। अपडेट के बाद यूजर्स को ना सिर्फ नया इंटरफेस दिया गया है बल्कि ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया है। इसके अलावा यूजर्स के लिए कुछ खास फीचर्स भी इन फोन्स का हिस्सा बने हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

47% OFF

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

  • checkGreen
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹79749

₹149999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23 5G

  • checkGreen
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹50990

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹50999

₹57999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:पानी में भी खराब नहीं होगा iQOO 15, लीक्स में हुआ स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा

यूजर्स के लिए OneUI 8 का फर्मवेयर वर्जन S91xBXXU8EYI5 है। इस अपडेट का साइज Galaxy S23 सीरीज के डिवाइसेज के लिए 3.3GB है। अगर आपको यह अपडेट अब तक नहीं मिला तो कुछ वक्त तक इंतजार कर सकते हैं।

साथ ही मिला सितंबर, 2025 सिक्योरिटी पैच

लेटेस्ट अपडेट के साथ यूजर्स को सितंबर, 2025 का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। इसके साथ कई मौजूदा और अन्य सुरक्षा संबंधी खामियों को ठीक कर दिया गया है। सैमसंग अपने यूजर्स को यह अपडेट फटाफट इंस्टॉल करने को कह रहा है, जिससे उनके डिवाइसेज में बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फायदा मिलने लगे।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

ऐसे डाउनलोड करें लेटेस्ट अपडेट

- सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं।

- इसके बाद software update सेक्शन में जाएं।

- अब Download and Install विकल्प का चुनाव करें।

- अगर आपके डिवाइस के लिए लेटेस्ट अपडेट उपलब्ध है, तो वह डाउनलोड होने लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा।

- अपडेट के बाद डिवाइस अपने आप रिस्टार्ट होगा और नए फीचर्स का फायदा मिलने लगेगा।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.