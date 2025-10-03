Samsung यूजर्स की हो गई मौज! इन पुराने फोन्स को मिलने लगा Android 16 अपडेट

सैमसंग के पुराने स्मार्टफोन्स Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra को लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट मिलने लगा है। यह अपडेट सितंबर, 2025 का सिक्योरिटी पैच लेकर आया है।

Fri, 3 Oct 2025 08:38 PM

स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग की खासियत यह है कि यह लंबे वक्त तक यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट और फीचर्स का फायदा देती है। अब कंपनी के पिछले फ्लैगशिप लाइनअप Samsung Galaxy S23 Series को लेटेस्ट Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 का अपडेट दिया गया है। यानी अब पुराने फोन में यूजर्स को लेटेस्ट फीचर्स का फायदा मिलता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

नया OneUI 8 अपडेट Android 16 पर बेस्ड और इसका फायदा अब Samsung Galaxy S23 के अलावा Samsung Galaxy S23 Plus और प्रीमियम Samsung Galaxy S23 Ultra सभी में दिया जा रहा है। अपडेट के बाद यूजर्स को ना सिर्फ नया इंटरफेस दिया गया है बल्कि ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया है। इसके अलावा यूजर्स के लिए कुछ खास फीचर्स भी इन फोन्स का हिस्सा बने हैं।

यूजर्स के लिए OneUI 8 का फर्मवेयर वर्जन S91xBXXU8EYI5 है। इस अपडेट का साइज Galaxy S23 सीरीज के डिवाइसेज के लिए 3.3GB है। अगर आपको यह अपडेट अब तक नहीं मिला तो कुछ वक्त तक इंतजार कर सकते हैं।

साथ ही मिला सितंबर, 2025 सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट अपडेट के साथ यूजर्स को सितंबर, 2025 का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। इसके साथ कई मौजूदा और अन्य सुरक्षा संबंधी खामियों को ठीक कर दिया गया है। सैमसंग अपने यूजर्स को यह अपडेट फटाफट इंस्टॉल करने को कह रहा है, जिससे उनके डिवाइसेज में बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फायदा मिलने लगे।

ऐसे डाउनलोड करें लेटेस्ट अपडेट - सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं।

- इसके बाद software update सेक्शन में जाएं।

- अब Download and Install विकल्प का चुनाव करें।

- अगर आपके डिवाइस के लिए लेटेस्ट अपडेट उपलब्ध है, तो वह डाउनलोड होने लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा।