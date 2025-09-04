फेस्टिव डील! ₹40 हजार से ज्यादा छूट पर Samsung का 108MP कैमरा फोन, लिमिटेड स्टॉक Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Gets Massive Price Cut Premium Flagship at Budget Price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Gets Massive Price Cut Premium Flagship at Budget Price

फेस्टिव डील! ₹40 हजार से ज्यादा छूट पर Samsung का 108MP कैमरा फोन, लिमिटेड स्टॉक

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस कट मिल रहा है। लॉन्च प्राइस के मुकाबले यह फोन करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। प्रीमियम फीचर्स और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाला यह फोन अच्छी डील ऑफर कर रहा है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:41 AM
फेस्टिव डील! ₹40 हजार से ज्यादा छूट पर Samsung का 108MP कैमरा फोन, लिमिटेड स्टॉक

टेक कंपनी सैमसंग का अगला बड़ा इवेंट भले ही आज होने जा रहा है, लेकिन इस बीच कंपनी का एक पुराना फ्लैगशिप फोन चर्चा में आ गया है। बात Samsung Galaxy S22 Ultra 5G की हो रही है, जो लॉन्च के लंबे वक्त बाद भी प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। खास बात यह है कि इस पर फिलहाल इतना बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है कि ग्राहक इसके लिमिटेड स्टॉक को फटाफट खत्म कर सकते हैं।

लॉन्च के वक्त Galaxy S22 Ultra 5G की कीमत 109,999 रुपये रखी गई थी। वहीं अब इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट केवल 69,999 रुपये में मिल रहा है। यानी इसपर करीब 40,000 रुपये की बड़ी बचत हो रही है। अगर आप साउथ इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिल सकता है, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस घटकर 69,499 रुपये रह जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के साथ 43,150 रुपये तक का डिस्काउंट लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

ऐसे हैं Galaxy S22 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशंस

फोन 6.8 इंच की QHD+ डायनमिक AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ आता है। स्क्रीन 1Hz से लेकर 120Hz तक की एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जिससे स्मूथ स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव मिलता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर मौजूद है, जो अभी भी हाई-एंड परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। साथ ही यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पर काम करता है, जिससे सॉफ्टवेयर के मामले में भी यह अप-टू-डेट बना हुआ है।

फोन में 5000mAh की बैटरी लगी है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे बैटरी को कम समय में फुल चार्ज किया जा सकता है। कैमरे के मामले में Galaxy S22 Ultra 5G आज भी दमदार है। इसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। वहीं, फ्रंट में 40MP का कैमरा दिया गया है जो बेहतरीन सेल्फी और वीडियो कॉलिंग ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:ऑफर्स की बरसात! 6000 रुपये से कम में बेस्ट Smart TV, एकसाथ सारी टॉप डील्स

इसलिए खास है यह Samsung डील

नए फ्लैगशिप का इंतजार करने वाले यूजर्स के लिए S22 Ultra 5G का यह ऑफर किसी मौके से कम नहीं है। भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील मिलाकर इसकी कीमत और भी कम हो जाती है। अगर आप कम बजट में प्रीमियम स्मार्टफोन का मजा लेना चाहते हैं तो यह डिवाइस आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

