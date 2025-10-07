Samsung के इन स्मार्टफोन के लिए आया आखिरी बड़ा अपडेट, ऐंड्रॉयड 12 के साथ हुए थे लॉन्च Samsung Galaxy S22 series devices recieving its final big update with One UI 8 rollout know details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung Galaxy S22 series devices recieving its final big update with One UI 8 rollout know details

Samsung के इन स्मार्टफोन के लिए आया आखिरी बड़ा अपडेट, ऐंड्रॉयड 12 के साथ हुए थे लॉन्च

सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के डिवाइसेज के लिए आखिरी बड़ा अपडेट रोलआउट किया है। यह One UI 8 अपडेट है और इसका साइज 3.1GB है। लेटेस्ट अपडेट 1 सितंबर 2025 सिक्योरिटी पैच के साथ आया है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:43 AM
Samsung के इन स्मार्टफोन के लिए आया आखिरी बड़ा अपडेट, ऐंड्रॉयड 12 के साथ हुए थे लॉन्च

सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के डिवाइस यूज करने वाले यूजर्स के लिए बुरी खबर है। साल 2022 में लॉन्च हुई इस सीरीज के गैलेक्सी S22, S22+ और S22 अल्ट्रा के लिए कंपनी ने One UI 8 अपडेट रोलआउट कर दिया है। इसे इस सीरीज का फाइनल अपडेट माना जा रहा है। सितंबर में गैलेक्सी S25 सीरीज में सबसे पहले और महीने के अंत में S23 सीरीज के लिए रोलआउट होने के बाद यह अपडेट S22 सीरीज के डिवाइस के लिए रोलाउट हो रहा है। इस अपडेट को कंपनी कुछ सेलेक्टेड मार्केट में ऑफर कर रही है, जिसमें यूरोप और भारत भी शामिल हैं।

सिक्योरिटी पैच के साथ आया लेटेस्ट अपडेट

इस अपडेट का साइज 3.1GB है। लेटेस्ट अपडेट 1 सितंबर 2025 सिक्योरिटी पैच के साथ आया है। सैमसंग ने इस सीरीज को चार बड़े ऐंड्रॉयड अपग्रेड देने के वादे के साथ लॉन्च किया था। ये फोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ मार्केट में एंटर हुए थे। इस हिसाब से यह इस सीरीज के डिवाइसेज के लिए रोलआउट होने वाला आखिरी बड़ा अपडेट हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आने वाले दिनों में इस अपडेट को सभी मार्केट्स के लिए रोलआउट कर देगी।

एआई फीचर्स की कमी

कंपनी गैलेक्सी S24 और S25 सीरीज जैसी नई फ्लैगशिप सीरीज को सात साल के अपडेट के साथ ऑफर कर रही है। ये एआई फीचर्स के साथ आते हैं। वहीं, S22 यूजर्स के लिए एक और निराशा यह है कि One UI 8 में कोई भी नया गैलेक्सी AI फीचर नहीं है। अजीब बात यह है कि गैलेक्सी S23 FE, जो उसी Exynos 2200 / स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट (क्षेत्र के आधार पर) से लैस है, उसमें सभी AI फीचर ऑफर किए जा रहे हैं।

2026 तक मिलेगा सिक्योरिटी पैच

अभी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन डिवाइसों को One UI 8.5 अपडेट मिलेगा या नहीं। चूंकि यह ऐंड्रॉयड 16 पर आधारित है, इसलिए S22 सीरीज तकनीकी रूप से इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। थोड़ी राहत की बात यह है कि इस लाइनअप के लिए सपोर्ट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इसे 2026 तक सिक्योरिटी पैच मिलते रहेंगे।

Samsung Gadgets Hindi News
