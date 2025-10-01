यूजर की उंगली में फूल गई सैमसंग गैलेक्सी रिंग, जाना पड़ा अस्पताल, फ्लाइट भी छूटी samsung galaxy ring swelled in user fingure lands him to hospital denied to board flight, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy ring swelled in user fingure lands him to hospital denied to board flight

यूजर की उंगली में फूल गई सैमसंग गैलेक्सी रिंग, जाना पड़ा अस्पताल, फ्लाइट भी छूटी

यूजर के अनुसार स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी कि उन्हें सफर के लिए एयरलाइन ने बोर्ड करने से मना कर दिया। गैलेक्सी रिंग स्वेल होने के कारण यूजर की उंगली में फंस गई। रिंग को निकलवाने के लिए यूजर को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:43 AM
Samsung Galaxy Ring फिटनेस ट्रैकर गलत कारण से काफी चर्चा में है। X यूजर डैनियल (@ZONEofTech) का गैलेक्सी रिंग के साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ। यूजर के अनुसार उनकी गैलेक्सी रिंग फूल गई थी। स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी कि उन्हें सफर के लिए एयरलाइन ने बोर्ड करने से मना कर दिया। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया, जब गैलेक्सी रिंग स्वेल होने के कारण यूजर की उंगली में फंस गई। रिंग को निकलवाने के लिए यूजर को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। यूजर ने बताया दिन में उनकी गैलेक्सी रिंग उंगली के पास फूलने लगी। उन्होंने एक X पोस्ट में फूली हुई रिंग के फोटो शेयर किए।

बाहर की तरफ नहीं फूली बैटरी

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लिथियम-आयन बैटरी उंगली के पास अंदर की तरफ फूल गई है। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि सैमसंग डिवाइस की टाइटेनियम बॉडी की वजह से बैटरी बाहर की ओर नहीं फैल पा रही थी। गैलेक्सी रिंग न सिर्फ फूल गई, बल्कि यूजर उसे अपनी उंगली से निकाल भी नहीं पा रहे थे। फूली हुई गैलेक्सी रिंग के कारण यूजर को काफी दर्द भी हो रहा था। स्थिति उस वक्त और खराब हो गई जब उन्हें अधिकारियों ने हवाई जहाज में चढ़ने से मना कर दिया क्योंकि स्वेल हुई लिथियम-आयन बैटरी के हवाई यात्रा के दौरान खतरा पैदा कर सकती है।

यूजर्स की सेफ्टी कंपनी की टॉप प्रायोरिटी

सैमसंग ने ऐंड्रॉयड अथॉरिटी को बताया कि यूजर्स की सेफ्टी कंपनी की 'सर्वोच्च प्राथमिकता' यानी टॉप प्रायोरिटी है। कंपनी ने बताया कि उंगली में फंसी हुई अंगूठी को कैसे निकाला जा सकता है। सैमसंग ने कहा, 'हमारे कस्टमर्स की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम यूजर की चिंताओं के बारे में और जानने के लिए उनके सीधे संपर्क में हैं। हालांकि इस तरह के अनुभव बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन अटकी हुई अंगूठी को निकालने के कुछ तरीके हैं, जैसे साबुन और पानी से धोना - या अपने हाथ को ठंडे पानी में डुबोना। अगर ये तरीके काम नहीं करते हैं, तो हमारे सैमसंग सपोर्ट पेज पर अतिरिक्त जानकारी दी गई है।' कंपनी ने X पर भी यूजर से संपर्क किया है।

लिथियम-आयन सेल में बैटरी का फूलना एक जानी-मानी समस्या है, जो एज के कारण, ज्यादा चार्जिंग या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित खामियों के कारण फैल सकती है। सैमसंग के कुछ डिवाइसेज में यह समस्या पहले भी आई है। गैलेक्सी नोट 7 को 2016 में कई बार बैटरी खराब होने के बाद उड़ानों में हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

(Photo: Tech Radar)

Samsung Gadgets Hindi News
