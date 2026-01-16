Samsung Galaxy Ring पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, ₹18,999 में खरीदें प्रीमियम हेल्थ-ट्रैकिंग रिंग, हुई ₹20,000 सस्ती
Amazon Sale में Samsung Galaxy Ring पर रिकॉर्ड डिस्काउंट। टाइटेनियम बॉडी, 7 दिन की बैटरी और एडवांस हेल्थ-ट्रैकिंग फीचर्स वाली स्मार्ट रिंग अब सिर्फ 18,999 रुपए में खरीदें।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 10, Titanium Black
- Samsung Galaxy Ring
- with Smart AI
- Size First W/Sizing Kit
₹19948.95₹39999
खरीदिये
50% OFF
Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 13, Titanium Gold
- Samsung Galaxy Ring
- with Smart AI
- Size First W/Sizing Kit
₹19948.95₹39999
खरीदिये
50% OFF
Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 7, Titanium Gold
- Samsung Galaxy Ring
- with Smart AI
- Size First W/Sizing Kit
₹19948.95₹39999
खरीदिये
50% OFF
Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 11, Titanium Silver
- Samsung Galaxy Ring
- with Smart AI
- Size First W/Sizing Kit
₹19948.95₹39999
खरीदिये
अगर आप Samsung Galaxy Ring को लेकर लंबे समय से सोच रहे थे, तो यह शायद सबसे अच्छा मौका है क्योंकि अमेजन भारत में चल रही Great Republic Day Sale 2026 के दौरान इस स्मार्ट हेल्थ-ट्रैकिंग रिंग को अब तक की सबसे बड़ी छूट पर बेचा जा रहा है। Galaxy Ring अब सिर्फ ₹18,999 की आकर्षक कीमत में खरीदने को उपलब्ध है, जो इसके लॉन्च प्राइस से 20,000 रुपए कम है। Samsung Galaxy Ring एक कंपैक्ट स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर है, जिसे स्क्रीन-लेस डिजाइन के साथ तैयार किया गया है ताकि उपयोगकर्ता बिना किसी भारी डिवाइस के स्वास्थ्य मॉनिटरिंग का अनुभव ले सकें। यह रिंग नींद, गतिविधि और फिटनेस मेट्रिक्स को निरंतर ट्रैक करती है और डेटा Samsung Health ऐप के जरिए सिंक किया जाता है।
Samsung Galaxy Ring पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट
इस रिंग को 38,999 रुपए में लॉन्च किया गया था, लेकिन Amazon Great Republic Day Sale में Galaxy Ring की लिस्टिंग 18,999 रुपए पर दिख रही है। Prime कूपन और SBI बैंक ऑफर के बाद इसके effective रेट तक 15,999 रुपए तक पहुंच जाता है।
बैंक ऑफर: कुछ चुनिंदा SBI क्रेडिट कार्ड के साथ 2,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे डील और भी आकर्षक बन जाती है।
नो-कोस्ट EMI: अमेजन नो-कोस्ट EMI विकल्प भी दे रहा है, जिसमें 6,333 रुपए प्रति माह की आसान किश्तों में भुगतान हो सकता है।
Samsung Galaxy Ring की 4 खासियतें
1. हेल्थ ट्रैकिंग: Samsung Galaxy Ring नींद की क्वालिटी, एक्टिविटी मॉनिटरिंग, और अन्य फिटनेस मेट्रिक्स को ट्रैक करती है, जिससे डेली हेल्थ एनालिटिक्स आसानी से मिलते हैं।
2. टाइटेनियम बिल्ड: Galaxy Ring का बनावट टाइटेनियम मटेरियल में होता है, जो इसे हल्का, स्टाइलिश और रोजमर्रा के उपयोग के लिए आरामदायक बनाता है। यह वॉटर-रेज़िस्टेंट भी है और कई अलग-अलग साइज में उपलब्ध होता है, इसलिए फिटिंग की समस्या कम रहती है।
3. Samsung Health इंटीग्रेशन: Samsung Galaxy Ring को Samsung Health ऐप के साथ सिंक किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य डाटा को सरल तरीके से देख सकते हैं। इसमें किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जिससे लागत और भी कम हो जाती है।
4. बैटरी और उपयोग: Galaxy Ring की बैटरी लाइफ सामान्य उपयोग के आधार पर लगभग 5-7 दिनों तक चल सकती है, जो कि ऐसे पहनने योग्य डिवाइस के लिए काफी इम्प्रेसिव है। बैटरी जीवन उपयोग पैटर्न के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन रोज़ाना चार्जिंग की जरूरत कम रहती है।
