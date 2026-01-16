Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Ring at biggest discount ever buy premium health-tracking ring at just 18999 rupee price drops rs 20000
Samsung Galaxy Ring पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, ₹18,999 में खरीदें प्रीमियम हेल्थ-ट्रैकिंग रिंग, हुई ₹20,000 सस्ती

Samsung Galaxy Ring पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, ₹18,999 में खरीदें प्रीमियम हेल्थ-ट्रैकिंग रिंग, हुई ₹20,000 सस्ती

संक्षेप:

Amazon Sale में Samsung Galaxy Ring पर रिकॉर्ड डिस्काउंट। टाइटेनियम बॉडी, 7 दिन की बैटरी और एडवांस हेल्थ-ट्रैकिंग फीचर्स वाली स्मार्ट रिंग अब सिर्फ 18,999 रुपए में खरीदें। 

Jan 16, 2026 08:51 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 10, Titanium Black

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 10, Titanium Black

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 13, Titanium Gold

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 13, Titanium Gold

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 7, Titanium Gold

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 7, Titanium Gold

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 11, Titanium Silver

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 11, Titanium Silver

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 9, Titanium Gold

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 9, Titanium Gold

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

अगर आप Samsung Galaxy Ring को लेकर लंबे समय से सोच रहे थे, तो यह शायद सबसे अच्छा मौका है क्योंकि अमेजन भारत में चल रही Great Republic Day Sale 2026 के दौरान इस स्मार्ट हेल्थ-ट्रैकिंग रिंग को अब तक की सबसे बड़ी छूट पर बेचा जा रहा है। Galaxy Ring अब सिर्फ ₹18,999 की आकर्षक कीमत में खरीदने को उपलब्ध है, जो इसके लॉन्च प्राइस से 20,000 रुपए कम है। Samsung Galaxy Ring एक कंपैक्ट स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर है, जिसे स्क्रीन-लेस डिजाइन के साथ तैयार किया गया है ताकि उपयोगकर्ता बिना किसी भारी डिवाइस के स्वास्थ्य मॉनिटरिंग का अनुभव ले सकें। यह रिंग नींद, गतिविधि और फिटनेस मेट्रिक्स को निरंतर ट्रैक करती है और डेटा Samsung Health ऐप के जरिए सिंक किया जाता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 10, Titanium Black

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 10, Titanium Black

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 13, Titanium Gold

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 13, Titanium Gold

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 7, Titanium Gold

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 7, Titanium Gold

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 11, Titanium Silver

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 11, Titanium Silver

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

discount

50% OFF

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 9, Titanium Gold

Samsung Galaxy Ring, with Smart AI, Size First W/Sizing Kit, No App Subscription, Fitness Monitor, Sleep Tracker, Up to 7-Day Battery, Size 9, Titanium Gold

  • checkSamsung Galaxy Ring
  • checkwith Smart AI
  • checkSize First W/Sizing Kit
amazon-logo

₹19948.95

₹39999

खरीदिये

Samsung Galaxy Ring पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

इस रिंग को 38,999 रुपए में लॉन्च किया गया था, लेकिन Amazon Great Republic Day Sale में Galaxy Ring की लिस्टिंग 18,999 रुपए पर दिख रही है। Prime कूपन और SBI बैंक ऑफर के बाद इसके effective रेट तक 15,999 रुपए तक पहुंच जाता है।

ये भी पढ़ें:गजब की डील: Flipkart Sale में लॉन्च प्राइस से ₹7000 सस्ते हुए Lumio के Smart TV

बैंक ऑफर: कुछ चुनिंदा SBI क्रेडिट कार्ड के साथ 2,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे डील और भी आकर्षक बन जाती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

67% OFF

boAt New Launch SmartRing Active Plus, Auto Heart Rate, Sleep, SpO2, Stress & Skin Temperature Monitor, Stainless-Steel Build, Lightweight, 30-Days Battery, Magnetic Charging Case(10, Midnight Black)

boAt New Launch SmartRing Active Plus, Auto Heart Rate, Sleep, SpO2, Stress & Skin Temperature Monitor, Stainless-Steel Build, Lightweight, 30-Days Battery, Magnetic Charging Case(10, Midnight Black)

  • checkboAt New Launch SmartRing Active Plus
  • checkAuto Heart Rate
  • checkSleep
amazon-logo

₹3319

₹9999

खरीदिये

discount

40% OFF

boAt Valour Ring 1, Buy Sizing Kit First (Sizes 7-12), 40+ Active Modes, 24 * 7 Sleep Tracker, Titanium Built, 15 Days Battery, 5ATM, Scratch Resistant, Smart Ring for Men & Women (Carbon Black, 11)

boAt Valour Ring 1, Buy Sizing Kit First (Sizes 7-12), 40+ Active Modes, 24 * 7 Sleep Tracker, Titanium Built, 15 Days Battery, 5ATM, Scratch Resistant, Smart Ring for Men & Women (Carbon Black, 11)

  • checkboAt Valour Ring 1
  • checkBuy Sizing Kit First (Sizes 7-12)
  • check40+ Active Modes
amazon-logo

₹11999

₹19999

खरीदिये

discount

40% OFF

Pebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life | 100+ Sports Modes | Advanced Health Tracking | HR & SpO2| Stress| Sleep | OneKey Measurement | Smart Notifications - Black

Pebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life | 100+ Sports Modes | Advanced Health Tracking | HR & SpO2| Stress| Sleep | OneKey Measurement | Smart Notifications - Black

  • checkPebble Newly Launched Qore Fitness Band with 45 Days Battery Life | 100+ Sports Modes | Advanced Health Tracking | HR & SpO2| Stress| Sleep | OneKey Measurement | Smart Notifications - Black
amazon-logo

₹2999

₹4999

खरीदिये

discount

73% OFF

Boat SmartRing Active w/Stylish Stainless-Steel & Lightweight, Health Monitor, Magnetic Charging Case, 5ATM,Crest App & Coins, 20+ Sports Modes(Midnight Black 10)

Boat SmartRing Active w/Stylish Stainless-Steel & Lightweight, Health Monitor, Magnetic Charging Case, 5ATM,Crest App & Coins, 20+ Sports Modes(Midnight Black 10)

  • checkBoat SmartRing Active w/Stylish Stainless-Steel & Lightweight
  • checkHealth Monitor
  • checkMagnetic Charging Case
amazon-logo

₹2670

₹9999

खरीदिये

discount

47% OFF

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

Fastrack Limitless FS2+ Smart Watch, 2.01" UltraVU Display, Functional Crown, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Day Battery, AI Voice Assistant (Teal)

  • checkFastrack Limitless FS2+ Smart Watch
  • check2.01" UltraVU Display
  • checkFunctional Crown
amazon-logo

₹1599

₹2995

खरीदिये

discount

62% OFF

MARVIK Smart Watch for Kids, Men, Boys, Girls, and Women, D20 Plus 2025, Latest for Android and iOS Phones, IP68 Waterproof with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor Watch - Black

MARVIK Smart Watch for Kids, Men, Boys, Girls, and Women, D20 Plus 2025, Latest for Android and iOS Phones, IP68 Waterproof with Daily Activity Tracker, Heart Rate Sensor, Sleep Monitor Watch - Black

  • checkMARVIK Smart Watch for Kids
  • checkMen
  • checkBoys
amazon-logo

₹383.9

₹999

खरीदिये

discount

95% OFF

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch, 1.83″ HD Display, AI Voice Assistant, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Black

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch, 1.83″ HD Display, AI Voice Assistant, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Black

  • checkFire-Boltt Ninja Call Pro Plus Bluetooth Calling Smart Watch
  • check1.83″ HD Display
  • checkAI Voice Assistant
amazon-logo

₹999

₹19999

खरीदिये

Titan Celestor 1.43" AMOLED Smart Watch with Built-in GPS, Advanced Health Intelligence, AI Voice Assistant, Aluminium Case, 100+ Sports Modes, Water Resistance – Smartwatch for Men & Women (Beige)

Titan Celestor 1.43" AMOLED Smart Watch with Built-in GPS, Advanced Health Intelligence, AI Voice Assistant, Aluminium Case, 100+ Sports Modes, Water Resistance – Smartwatch for Men & Women (Beige)

  • checkTitan Celestor 1.43" AMOLED Smart Watch with Built-in GPS
  • checkAdvanced Health Intelligence
  • checkAI Voice Assistant
amazon-logo

₹9995

खरीदिये

discount

88% OFF

boAt Storm Call 3 w/TBT Navigation, Daily Activity Tracker, DIY Watch Face Studio,700+ Active Modes, 1.83" (4.6 cm) HD Display Fitness Smart Watch for Men & Women(Active Black)

boAt Storm Call 3 w/TBT Navigation, Daily Activity Tracker, DIY Watch Face Studio,700+ Active Modes, 1.83" (4.6 cm) HD Display Fitness Smart Watch for Men & Women(Active Black)

  • checkboAt Storm Call 3 w/TBT Navigation
  • checkDaily Activity Tracker
  • checkDIY Watch Face Studio
amazon-logo

₹999

₹8449

खरीदिये

discount

46% OFF

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Blue)

  • checkFastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display
  • checkSpO2
  • checkHeart Rate & Sleep Tracking
amazon-logo

₹1499

₹2799

खरीदिये

discount

76% OFF

Noise Twist Round dial Smart Watch with Bluetooth Calling, 1.38" TFT Display, up-to 7 Days Battery, 100+ Watch Faces, IP68, Heart Rate Monitor, Sleep Tracking (Jet Black)

Noise Twist Round dial Smart Watch with Bluetooth Calling, 1.38" TFT Display, up-to 7 Days Battery, 100+ Watch Faces, IP68, Heart Rate Monitor, Sleep Tracking (Jet Black)

  • checkNoise Twist Round dial Smart Watch with Bluetooth Calling
  • check1.38" TFT Display
  • checkup-to 7 Days Battery
amazon-logo

₹1199

₹4999

खरीदिये

discount

60% OFF

Fastrack Limitless Valor Smart Watch with 1.91" Ultra HD Display, Bluetooth Calling, SpO2, 100+ Sports Modes,Working Crown, Heart Rate & IP68 – Smartwatch for Man & Women Latest, 7-Day Battery (Black)

Fastrack Limitless Valor Smart Watch with 1.91" Ultra HD Display, Bluetooth Calling, SpO2, 100+ Sports Modes,Working Crown, Heart Rate & IP68 – Smartwatch for Man & Women Latest, 7-Day Battery (Black)

  • checkFastrack Limitless Valor Smart Watch with 1.91" Ultra HD Display
  • checkBluetooth Calling
  • checkSpO2
amazon-logo

₹1999

₹4995

खरीदिये

discount

50% OFF

Fastrack Radiant FX2 2.04" AMOLED Smart Watch with BT Calling, Voice Assistant, Functional Crown, Metal Alloy Case, 100+ Sports Modes, SpO2, AOD – Smartwatch for Men and Women (Black)

Fastrack Radiant FX2 2.04" AMOLED Smart Watch with BT Calling, Voice Assistant, Functional Crown, Metal Alloy Case, 100+ Sports Modes, SpO2, AOD – Smartwatch for Men and Women (Black)

  • checkFastrack Radiant FX2 2.04" AMOLED Smart Watch with BT Calling
  • checkVoice Assistant
  • checkFunctional Crown
amazon-logo

₹4999

₹9995

खरीदिये

discount

75% OFF

RKLS Smart Watch with Social Media Apps, 320mAh Battery, Wireless Charging, Black Silicone Band, 24-Day Standby

RKLS Smart Watch with Social Media Apps, 320mAh Battery, Wireless Charging, Black Silicone Band, 24-Day Standby

  • checkRKLS Smart Watch with Social Media Apps
  • check320mAh Battery
  • checkWireless Charging
amazon-logo

₹599

₹2399

खरीदिये

नो-कोस्ट EMI: अमेजन नो-कोस्ट EMI विकल्प भी दे रहा है, जिसमें 6,333 रुपए प्रति माह की आसान किश्तों में भुगतान हो सकता है।

Samsung Galaxy Ring की 4 खासियतें

1. हेल्थ ट्रैकिंग: Samsung Galaxy Ring नींद की क्वालिटी, एक्टिविटी मॉनिटरिंग, और अन्य फिटनेस मेट्रिक्स को ट्रैक करती है, जिससे डेली हेल्थ एनालिटिक्स आसानी से मिलते हैं।

2. टाइटेनियम बिल्ड: Galaxy Ring का बनावट टाइटेनियम मटेरियल में होता है, जो इसे हल्का, स्टाइलिश और रोजमर्रा के उपयोग के लिए आरामदायक बनाता है। यह वॉटर-रेज़िस्टेंट भी है और कई अलग-अलग साइज में उपलब्ध होता है, इसलिए फिटिंग की समस्या कम रहती है।

3. Samsung Health इंटीग्रेशन: Samsung Galaxy Ring को Samsung Health ऐप के साथ सिंक किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य डाटा को सरल तरीके से देख सकते हैं। इसमें किसी अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जिससे लागत और भी कम हो जाती है।

4. बैटरी और उपयोग: Galaxy Ring की बैटरी लाइफ सामान्य उपयोग के आधार पर लगभग 5-7 दिनों तक चल सकती है, जो कि ऐसे पहनने योग्य डिवाइस के लिए काफी इम्प्रेसिव है। बैटरी जीवन उपयोग पैटर्न के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन रोज़ाना चार्जिंग की जरूरत कम रहती है।

ये भी पढ़ें:₹6,999 से कम में खरीदें 50MP AI कैमरा, बड़ी बैटरी, बिना नेटवर्क Calling फोन्स
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।