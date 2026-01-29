Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Phones Soon Get Prevent Screen Peeking in Public new privacy tool finally STOPS people
अब पास में बैठा कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा आपकी स्क्रीन! Samsung लाया Privacy Display फीचर

अब पास में बैठा कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा आपकी स्क्रीन! Samsung लाया Privacy Display फीचर

संक्षेप:

Samsung जल्द ही Galaxy स्मार्टफोन्स में नया स्क्रीन प्राइवेसी फीचर लाने वाला है, जिससे भीड़ में भी आपकी स्क्रीन सिर्फ आपको दिखाई देगी। जानिए यह फीचर कैसे काम करेगा और क्यों है जरूरी।

Jan 29, 2026 08:18 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12998

₹16499

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹17999

खरीदिये

discount

12% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14939

₹16999

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹14499

खरीदिये

discount

32% OFF

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13499

₹19999

खरीदिये

बढ़ती डिजिटल चिंता को देखते हुए Samsung एक नया और खास प्राइवेसी फीचर लेकर आने की तैयारी में है। जिसको कंपनी ने X पर एक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया है। इस फीचर का मकसद साफ है आपकी स्क्रीन सिर्फ आपको दिखाई दे और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे पास खड़ा हो या बगल में बैठा हो, उसे आपकी स्क्रीन की जानकारी न दिखे। Samsung ने इस फीचर को आने वाले Galaxy स्मार्टफोन्स के लिए टीज किया है, जिसे डिजिटल प्राइवेसी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जो रोजाना पब्लिक प्लेस पर फोन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12998

₹16499

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹17999

खरीदिये

discount

12% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14939

₹16999

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹14499

खरीदिये

discount

32% OFF

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13499

₹19999

खरीदिये

Samsung का नया स्क्रीन प्राइवेसी फीचर क्या है?

Samsung का यह नया फीचर फोन की स्क्रीन को इस तरह कंट्रोल करेगा कि स्क्रीन सामने से देखने पर बिल्कुल साफ और नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति साइड से या तिरछे एंगल से स्क्रीन देखने की कोशिश करेगा, तो उसे स्क्रीन धुंधली या लगभग काली नजर आएगी। आसान शब्दों में कहें तो फोन की स्क्रीन अब सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए होगी जो उसे इस्तेमाल कर रहा है।

इस फीचर का मकसद “शोल्डर सर्फिंग” यानी कंधे के ऊपर से झांककर स्क्रीन देखने की आदत को रोकना है। आज के समय में यह एक बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि इससे OTP, पासवर्ड और निजी चैट लीक होने का खतरा रहता है।

ये भी पढ़ें:Google Pay, PhonePe, Paytm यूजर्स ध्यान दें! फेल हुई पेमेंट पर मिलेगा Extra पैसा

किन हालात में सबसे ज्यादा काम आएगा?

जब आप मेट्रो या बस में बैठकर फोन चला रहे होते हैं, ऑफिस में मीटिंग के दौरान नोटिफिकेशन चेक करते हैं या किसी पब्लिक जगह पर बैंकिंग ऐप खोलते हैं, तब यह फीचर आपकी स्क्रीन को दूसरों की नजरों से बचाएगा। आपके सामने स्क्रीन पूरी तरह साफ रहेगी, लेकिन आसपास मौजूद व्यक्ति को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। इससे न सिर्फ आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी, बल्कि फोन इस्तेमाल करते समय डर या झिझक भी खत्म हो जाएगी।

क्या यूजर खुद इसे कंट्रोल कर पाएगा?

Samsung के संकेतों के मुताबिक, यह फीचर पूरी तरह यूजर के कंट्रोल में होगा। यानी यूजर तय कर सकेगा कि यह फीचर हमेशा चालू रहे या सिर्फ चुनिंदा ऐप्स जैसे बैंक, UPI या मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक्टिव किया जाए। जरूरत पड़ने पर इसे बंद भी किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:कल लॉन्च से पहले लीक हुई Redmi Note 15 Pro सीरीज की कीमत; मिलेगा 200MP कैमरा
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।