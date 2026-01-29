अब पास में बैठा कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा आपकी स्क्रीन! Samsung लाया Privacy Display फीचर

संक्षेप: Samsung जल्द ही Galaxy स्मार्टफोन्स में नया स्क्रीन प्राइवेसी फीचर लाने वाला है, जिससे भीड़ में भी आपकी स्क्रीन सिर्फ आपको दिखाई देगी। जानिए यह फीचर कैसे काम करेगा और क्यों है जरूरी।

Jan 29, 2026 08:18 am IST

बढ़ती डिजिटल चिंता को देखते हुए Samsung एक नया और खास प्राइवेसी फीचर लेकर आने की तैयारी में है। जिसको कंपनी ने X पर एक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया है। इस फीचर का मकसद साफ है आपकी स्क्रीन सिर्फ आपको दिखाई दे और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे पास खड़ा हो या बगल में बैठा हो, उसे आपकी स्क्रीन की जानकारी न दिखे। Samsung ने इस फीचर को आने वाले Galaxy स्मार्टफोन्स के लिए टीज किया है, जिसे डिजिटल प्राइवेसी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जो रोजाना पब्लिक प्लेस पर फोन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

Samsung का नया स्क्रीन प्राइवेसी फीचर क्या है? Samsung का यह नया फीचर फोन की स्क्रीन को इस तरह कंट्रोल करेगा कि स्क्रीन सामने से देखने पर बिल्कुल साफ और नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति साइड से या तिरछे एंगल से स्क्रीन देखने की कोशिश करेगा, तो उसे स्क्रीन धुंधली या लगभग काली नजर आएगी। आसान शब्दों में कहें तो फोन की स्क्रीन अब सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए होगी जो उसे इस्तेमाल कर रहा है।

इस फीचर का मकसद “शोल्डर सर्फिंग” यानी कंधे के ऊपर से झांककर स्क्रीन देखने की आदत को रोकना है। आज के समय में यह एक बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि इससे OTP, पासवर्ड और निजी चैट लीक होने का खतरा रहता है।

किन हालात में सबसे ज्यादा काम आएगा? जब आप मेट्रो या बस में बैठकर फोन चला रहे होते हैं, ऑफिस में मीटिंग के दौरान नोटिफिकेशन चेक करते हैं या किसी पब्लिक जगह पर बैंकिंग ऐप खोलते हैं, तब यह फीचर आपकी स्क्रीन को दूसरों की नजरों से बचाएगा। आपके सामने स्क्रीन पूरी तरह साफ रहेगी, लेकिन आसपास मौजूद व्यक्ति को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। इससे न सिर्फ आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी, बल्कि फोन इस्तेमाल करते समय डर या झिझक भी खत्म हो जाएगी।