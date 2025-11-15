Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung Galaxy M56 5G is now up to rupees 5000 cheaper than its launch price best deal on samsung website
लॉन्च प्राइस से ₹5 हजार सस्ते में खरीदें Samsung का यह धांसू फोन, कंपनी की वेबसाइट पर तगड़ी डील

लॉन्च प्राइस से ₹5 हजार सस्ते में खरीदें Samsung का यह धांसू फोन, कंपनी की वेबसाइट पर तगड़ी डील

संक्षेप: Samsung Galaxy M56 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है और इस पर तगड़ा बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह फोन लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। आप इस डिवाइस को 10 पर्सेंट कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

Sat, 15 Nov 2025 07:24 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M56

  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹23999

₹30999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

16% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹23519

₹27999

खरीदिये

सैमसंग फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस साल लॉन्च हुआ गैलेक्सी M सीरीज का पॉप्युलर फोन - Samsung Galaxy M56 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है और इस पर तगड़ा बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। लॉन्च से समय फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 27,999 रुपये का मिल रहा है। साथ ही फोन पर 2 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M56

  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹23999

₹30999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

16% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹23519

₹27999

खरीदिये

यानी यह फोन लॉन्च प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। आप इस डिवाइस को 10 पर्सेंट कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स तक का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी मिलेगा। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1480 चिपसेट दे रही है।

ये भी पढ़ें:Amazon Prime एकदम FREE, इस Jio प्लान में अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा भी

फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइ़ड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

discount

7% OFF

Vivo Y400 Pro

Vivo Y400 Pro

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24998

₹26999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।