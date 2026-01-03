6 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह 5G फोन, खुश कर देगी नई कीमत, मिलेंगे कमाल के फीचर

संक्षेप: 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी M56 5G अपने लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में कंपनी 5000mAh की बैटी दे रही है।

Jan 03, 2026 08:01 am IST

सैमसंग फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की गैलेक्सी M सीरीज का शानदार 5G फोन- Samsung Galaxy M56 5G अपने लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी। अब यह डिवाइस अमेजन इंडिया पर 21999 रुपये यानी 6 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। खास बात है कि आप इस फोन को 1099 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स का है। कंपनी डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम के साथ आता है। इसमें 256जीबी तक का UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1480 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस डिवाइस में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।