Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung Galaxy M56 5G featuring 50mp camera is now rupees 4000 cheaper from its launch price
बड़ी खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से ₹4 हजार सस्ता हुआ Samsung का यह 5G फोन, चौंका देगी नई कीमत

बड़ी खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से ₹4 हजार सस्ता हुआ Samsung का यह 5G फोन, चौंका देगी नई कीमत

संक्षेप: Samsung Galaxy M56 5G लॉन्च प्राइस 4 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कंपनी 1199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। सैमसंग के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

Wed, 29 Oct 2025 08:43 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इसी साल अप्रैल में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का Samsung Galaxy M56 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 4 हजार रुपये डिस्काउंट के बाद 23999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 1199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन को 22,750 रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ मिलेगा। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 इंटरनल स्टोरे से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1480 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग का यह डिवाइस ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:7500mAh तक की बैटरी वाले दो नए वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 200MP तक का कैमरा

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3 और यूएसबी टाइप-C के साथ एनएफसी जैसे ऑप्शन मिलेंगे। यह फोन दो कलर ऑप्शन- लाइट ग्रीन और ब्लैक में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।