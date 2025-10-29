बड़ी खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से ₹4 हजार सस्ता हुआ Samsung का यह 5G फोन, चौंका देगी नई कीमत

संक्षेप: Samsung Galaxy M56 5G लॉन्च प्राइस 4 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कंपनी 1199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। सैमसंग के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

इसी साल अप्रैल में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का Samsung Galaxy M56 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 4 हजार रुपये डिस्काउंट के बाद 23999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 1199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन को 22,750 रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ मिलेगा। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 इंटरनल स्टोरे से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1480 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग का यह डिवाइस ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।