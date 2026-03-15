बड़ी खुशखबरी! 5 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह धांसू 5G फोन, पिछले साल हुआ था लॉन्च
सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का धांसू फोन- Galaxy M56 5G अपने लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 5 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। यह फोन 1299 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है।
सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का धांसू फोन- Galaxy M56 5G अपनी लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 5 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। यानी आप इसे 25999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह फोन 1299 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
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- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
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खरीदिये
आप इस फोन को आसान नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। सैमसंग के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं सैमसंग के इस फोन के फीचर्स के बारे में।
सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स तक का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी मिलेगा। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1480 चिपसेट दे रही है।
फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइ़ड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
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यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। कंपनी इस फोन को 6 ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट्स भी देगी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इस फोन में 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C और NFC जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन के डाइमेंशन 162.0 x 77.3 x 7.2mm हैं। वहीं, इसका वजन 180 ग्राम है। फोन दो कलर ऑप्शन- लाइट ग्रीन और ब्लैक में आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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