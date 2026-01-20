रिपब्लिक डे सेल ने कराई मौज, 6 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह 5G फोन, चौंका देगी कीमत
अगर आप सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आपके लिए एक बंपर डील है। यह डील Samsung Galaxy M56 5G पर दी जा रही है, जिसमें आप इसे लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं।
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22999₹26999
खरीदिये
अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में स्मार्टफोन्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। सेल में आप हर कैटिगरी के स्मार्टफोन को बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आप सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस सेल में आपके लिए एक बंपर डील है। यह डील Samsung Galaxy M56 5G पर दी जा रही है। लॉन्च से समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी।
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22999₹26999
खरीदिये
अब यह फोन अमेजन पर 6 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है और आप इसे 21998 रुपये में खरीद सकते हैं। सेल में फोन पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 1099 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में सैमसंग का यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स तक का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ दिया गया है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। कंपनी प्रोसेसर के तौर पर इसमें Exynos 1480 चिपसेट ऑफर कर रही है।
इस डिवाइस में फोटोग्राफी के लिए आपको एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइ़ड ऐंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इस डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।