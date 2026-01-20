Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy m56 5g available with rupees 6000 off in amazon great republic day sale know offer details
रिपब्लिक डे सेल ने कराई मौज, 6 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह 5G फोन, चौंका देगी कीमत

रिपब्लिक डे सेल ने कराई मौज, 6 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह 5G फोन, चौंका देगी कीमत

संक्षेप:

अगर आप सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आपके लिए एक बंपर डील है। यह डील Samsung Galaxy M56 5G पर दी जा रही है, जिसमें आप इसे लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं।

Jan 20, 2026 09:13 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

35% OFF

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M56

  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹21998

₹33999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17799

₹18999

खरीदिये

discount

27% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹22479

₹30999

खरीदिये

अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में स्मार्टफोन्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। सेल में आप हर कैटिगरी के स्मार्टफोन को बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आप सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस सेल में आपके लिए एक बंपर डील है। यह डील Samsung Galaxy M56 5G पर दी जा रही है। लॉन्च से समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

35% OFF

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M56

  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹21998

₹33999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17799

₹18999

खरीदिये

discount

27% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹22479

₹30999

खरीदिये

अब यह फोन अमेजन पर 6 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है और आप इसे 21998 रुपये में खरीद सकते हैं। सेल में फोन पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 1099 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में सैमसंग का यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स तक का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ दिया गया है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। कंपनी प्रोसेसर के तौर पर इसमें Exynos 1480 चिपसेट ऑफर कर रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹20605

₹23499

खरीदिये

discount

13% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹22585

₹25999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:7200mAh की बैटरी और 200MP कैमरा वाला नया स्मार्टफोन, डिजाइन सुपरकार जैसा

इस डिवाइस में फोटोग्राफी के लिए आपको एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइ़ड ऐंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इस डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:7500 रुपये सस्ता हुआ 200MP के मेन कैमरे वाला धाकड़ फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।