Samsung के 5G फोन पर एक बार फिर तगड़ा ऑफर, लॉन्च प्राइस से ₹6 हजार कम हुई कीमत, कैशबैक भी

Mar 06, 2026 07:31 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
लॉन्च के समय इस फोन की कीमत 27999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे मात्र 21999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 12 मार्च तक 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का पॉप्युलर फोन एक बार फिर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं- Samsung Galaxy M56 5G है। लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे मात्र 21999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 12 मार्च तक 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

फोन को आप 1099 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। सैमसंग का यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G में आपको 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। सैमसंग के फोन में ऑफर किया जा रहा यह शानदार डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स का है। कंपनी डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इस 5G फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ है।

ये भी पढ़ें:Oppo यूजर्स के लिए खुशखबरी! इस महीने इन फोन्स को मिलेगा ColorOS 16 अपडेट

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1480 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:Nothing Phone (4a) की ये 8 बातें हैं खास, डिजाइन देखते ही खरीदना चाहेंगे आप

सैमसंग के इस फोन में 5000mAh की बैटरी लगी है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Samsung One UI 7 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:8399 रुपये में खरीदें 50MP कैमरे वाला सैमसंग का धांसू फोन, तगड़ा कैशबैक भी

खास बात है कि कंपनी इस फोन को 6 जेनरेशन के ओएस अपग्रेड देगी। कनेक्टिविटी के लिए फोन में कंपनी 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस + Glonass और यूएसबी पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन की थिकनेस 7.2mm है और इसका वजन 180 ग्राम का है। फोन लाइट ग्रीन और ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

