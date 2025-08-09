लॉन्च प्राइस से ₹2500 सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, खुश कर देगी कीमत, सेल्फी कैमरा 50MP का

सैमसंग गैलेक्सी M55s 5G अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। फोन की कीमत करीब 2500 रुपये कम हो गई है। अमेजन पर यह फोन कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। फोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला Samsung Galaxy M55s 5G स्मार्टफोन अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 17490 रुपये का मिल रहा है। यानी लॉन्च प्राइस से यह फोन करीब 2500 रुपये सस्ता हो गया है। अमेजन की डील में 874 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। फोन पर आपको 16600 रुपये तक का एक्सचेंद बोनस भी मिल सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M55s 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी M55s 5G में आपको 6.7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले 1000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसक और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Samsung One UI 6.1 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही रही है। जबर्दस्त साउंड के लिए फोन में डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी M55s 5G दो कलर ऑप्शन- थंडर ब्लैक और कोरल ग्रीन में आता है।