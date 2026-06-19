Samsung के नए मिड रेंज फोन Galaxy M47 5G का टीजर आउट, बैटरी और दमदार कैमरा से मचाएगा धमाल, प्रीमियम डिजाइन जीत लेगा दिल
Samsung Galaxy M47 5G के भारत लॉन्च का टीजर जारी हो गया है। फोन में 5000mAh बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, दमदार कैमरा और 5G सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह कन्फर्म है कि फोन की सेल अमेजन पर शुरू होगी।
Samsung एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी M-सीरीज को मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी ने Samsung Galaxy M47 5G के लॉन्च का टीजर जारी कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में दस्तक देने वाला है। पिछले कुछ समय से Galaxy M-सीरीज के फोन बड़ी बैटरी, अच्छे कैमरा और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किए जा रहे हैं। इस फोन में बड़ा डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी, दमदार प्रोसेसर और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी मिल सकती है।
Samsung ने आधिकारिक तौर पर Galaxy M47 5G का टीजर जारी कर दिया है। कंपनी ने अभी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाजार में उपलब्ध होगा। टीजर में फोन का डिजाइन और कुछ प्रमुख फीचर्स दिखाए गए हैं, जिससे यह साफ है कि Samsung इसे मिड-रेंज सेगमेंट में पेश करेगा।
Samsung Galaxy M47 5G की ख़ास बातें
Galaxy M47 5G का डिजाइन काफी आकर्षक नजर आ रहा है। फोन में पतले बेजल्स, पंच-होल डिस्प्ले और पीछे की तरफ नया कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। Galaxy M47 5G में बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट होने की उम्मीद है, जिससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव ज्यादा स्मूथ होगा। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी हो सकती है। Galaxy M47 5G में 5000mAh की बैटरी मिलने की संभावना है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो सकेगा।
Galaxy M47 5G नाम से ही साफ है कि इसमें 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा फोन में एक पावरफुल प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतर परफॉर्मेंस देगा।
Samsung Galaxy M47 5G में मल्टी-कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। मुख्य कैमरा हाई-रिजॉल्यूशन सेंसर के साथ आ सकता है, जिससे दिन और रात दोनों में अच्छी फोटो क्लिक की जा सकेंगी। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी इसमें दमदार फ्रंट कैमरा दिए जाने की संभावना है।
फोन Android के लेटेस्ट वर्जन पर आधारित One UI के साथ आ सकता है। Samsung अपने स्मार्टफोन्स में लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देने के लिए जाना जाता है। Geekbench की लिस्टिंग से इसके अंदर के फ़ीचर्स पहले ही कन्फ़र्म हो चुके हैं। Galaxy M47 5G में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB का बेस स्टोरेज है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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