लॉन्च से पहले अमेजन पर आया Samsung का 'मॉन्स्टर' फोन, लाल कलर में देखें पहली झलक

Samsung अब भारतीय बाजार में Samsung Galaxy M47 5G को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। लॉन्च से पहले Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स को हाइलाइट किया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं…

Samsung तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी M-सीरीज में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी में है। अब कंपनी भारतीय बाजार में Samsung Galaxy M47 5G को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। लॉन्च से पहले Amazon पर अपकमिंग फोन की माइक्रोसाइट लाइफ हो गई है। कंपनी ने माइक्रोसाइट के जरिए फोन के खास फीचर्स का हिंट भी दिया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

अमेजन पर सामने आया Samsung Galaxy M47 5G इस नए टीज किए गए स्मार्टफोन को 'नेक्स्ट लेवल मॉन्स्टर' टैगलाइन के साथ प्रमोट किया जा रहा है। इसके शेयर किए गए डिजाइन से पता चलता है कि इसके पिछले हिस्से में वर्टिकली-अलाइन्ड कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें तीन गोल कटआउट हैं। यह डिजाइन वैसा ही है जैसा हमने पहले भी कई दूसरे सैमसंग स्मार्टफोन में देखा है। यानी डिजाइन के मामले में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

विशेष रूप से, अपकमिंग डिवाइस को डुअल-टोन डिजाइन लैंगंवेज के साथ भी दिखाया गया है, जिसमें पीछे की तरफ लाल रंग का शेड है, जबकि किनारों पर काले रंग की फिनिश दिखाई देती है।

पिछले अपडेट्स को देखें तो Samsung Galaxy M47 5G पहले गीकबेंच डेटाबेस पर देखा गया था, और लिस्टिंग से पता चला था कि यह फोन Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट पर चलेगा। इसे Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और 8GB RAM के साथ भी लिस्ट किया गया था। एक अन्य लीक में 6.7-इंच फुल एचडी प्लस, 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 5000-6000mAh की बैटरी की ओर हिंट दिया गया है।

इसके अलावा, इसका मॉडल नंबर “SM-M476B/DS” पहले भारतीय BIS सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया था, जिससे भारतीय बाजार में इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट मिला था। साथ ही, इसका दूसरा वर्जन Galaxy F70 Pro 5G “SM-E476B/DS” भी देखा गया था, और यह डिवाइस शायद आने वाले दिनों में Flipkart पर लॉन्च होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि Samsung आमतौर पर अपनी F-सीरीज के स्मार्टफोन को Flipkart पर ही लॉन्च करता है, जबकि M-सीरीज के डिवाइस Amazon India के जरिए आते हैं।

चूंकि Amazon India पर Galaxy M47 5G की माइक्रोसाइट अब लाइव हो गई है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही इसकी लॉन्च की तारीख, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में और जानकारी सामने आएगी।