Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लॉन्च से पहले अमेजन पर आया Samsung का 'मॉन्स्टर' फोन, लाल कलर में देखें पहली झलक

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Samsung अब भारतीय बाजार में Samsung Galaxy M47 5G को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। लॉन्च से पहले Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स को हाइलाइट किया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं…

लॉन्च से पहले अमेजन पर आया Samsung का 'मॉन्स्टर' फोन, लाल कलर में देखें पहली झलक

Samsung तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी M-सीरीज में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी में है। अब कंपनी भारतीय बाजार में Samsung Galaxy M47 5G को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। लॉन्च से पहले Amazon पर अपकमिंग फोन की माइक्रोसाइट लाइफ हो गई है। कंपनी ने माइक्रोसाइट के जरिए फोन के खास फीचर्स का हिंट भी दिया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

Samsung Galaxy M47 5G Amazon Microsite

अमेजन पर सामने आया Samsung Galaxy M47 5G

इस नए टीज किए गए स्मार्टफोन को 'नेक्स्ट लेवल मॉन्स्टर' टैगलाइन के साथ प्रमोट किया जा रहा है। इसके शेयर किए गए डिजाइन से पता चलता है कि इसके पिछले हिस्से में वर्टिकली-अलाइन्ड कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें तीन गोल कटआउट हैं। यह डिजाइन वैसा ही है जैसा हमने पहले भी कई दूसरे सैमसंग स्मार्टफोन में देखा है। यानी डिजाइन के मामले में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज में 3 दिन चलेगा OnePlus N6, 60 महीने मिलेगी स्मूद परफॉर्मेंस; कीमत
Samsung Galaxy M47 5G Amazon Microsite

विशेष रूप से, अपकमिंग डिवाइस को डुअल-टोन डिजाइन लैंगंवेज के साथ भी दिखाया गया है, जिसमें पीछे की तरफ लाल रंग का शेड है, जबकि किनारों पर काले रंग की फिनिश दिखाई देती है।

ये भी पढ़ें:₹36 रोज में सालभर चलाएं Redmi Turbo 5, खुद कंपनी वापस खरीदेगी फोन, गजब का ऑफर
Samsung Galaxy M47 5G Amazon Microsite

पिछले अपडेट्स को देखें तो Samsung Galaxy M47 5G पहले गीकबेंच डेटाबेस पर देखा गया था, और लिस्टिंग से पता चला था कि यह फोन Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट पर चलेगा। इसे Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और 8GB RAM के साथ भी लिस्ट किया गया था। एक अन्य लीक में 6.7-इंच फुल एचडी प्लस, 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 5000-6000mAh की बैटरी की ओर हिंट दिया गया है।

Samsung Galaxy M47 5G Amazon Microsite

इसके अलावा, इसका मॉडल नंबर “SM-M476B/DS” पहले भारतीय BIS सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया था, जिससे भारतीय बाजार में इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट मिला था। साथ ही, इसका दूसरा वर्जन Galaxy F70 Pro 5G “SM-E476B/DS” भी देखा गया था, और यह डिवाइस शायद आने वाले दिनों में Flipkart पर लॉन्च होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि Samsung आमतौर पर अपनी F-सीरीज के स्मार्टफोन को Flipkart पर ही लॉन्च करता है, जबकि M-सीरीज के डिवाइस Amazon India के जरिए आते हैं।

चूंकि Amazon India पर Galaxy M47 5G की माइक्रोसाइट अब लाइव हो गई है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही इसकी लॉन्च की तारीख, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में और जानकारी सामने आएगी।

हालांकि, फोन के स्पेसिफिकेशन्स अभी सीक्रेट हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि M47 क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट से लैस होगा, 8GB रैम के साथ आएगा, और एंड्रॉयड 16 पर काम करेगा। एक अन्य लीक में 6.7-इंच फुल एचडी प्लस, 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 5000-6000mAh की बैटरी की ओर हिंट दिया गया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।