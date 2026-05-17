हैवी रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर, भारत में धूम मचाने आ रहा सैमसंग के ये दो फोन, डिटेल लीक

Samsung Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। सैमसंग के दो नए अपकमिंग फोन अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई दिए हैं, जिससे हिंट मिलता है कि ये जल्द भारत में डेब्यू करने वाले हैं।

Samsung तेजी से भारतीय बाजार में अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब खबर है कि सैमसंग दो और नए फोन लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, सैमसंग के दो नए अपकमिंग फोन अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई दिए हैं, और माना जा रहा है कि ये Samsung Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G स्मार्टफोन हैं। लिस्टिंग से फिलहाल अपमकिंग फोन्स की कुछ ही डिटेल्स सामने आई हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर और जानते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है...

सामने आई Samsung Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G की BIS लिस्टिंग इंडियन BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस (रजिस्ट्रेशन नंबर R-85000280) पर, दो नए डिवाइस दिखे हैं जिनके मॉडल नंबर 'SM-M476B/DS' और 'SM-E476B/DS' हैं। मॉडल नंबर में लिखा 'DS' अपकमिंग फोन में डुअल SIM कनेक्टिविटी सपोर्ट होने का इशारा करता है, जबकि लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि ग्रांट या शामिल करने की तारीख 15 मई 2026 दी गई थी।

भले ही ये नाम BIS डेटाबेस पर लिस्टेड नहीं हैं, लेकिन पिछली IMEI डेटाबेस लिस्टिंग से पता चला था कि 'SM-M476B/DS' मॉडल नंबर सैमसंग गैलेक्सी M47 5G स्मार्टफोन का है, जबकि 'SM-E476B/DS' मॉडल नंबर गैलेक्सी F70 प्रो 5G स्मार्टफोन से जुड़ा है।

गैलेक्सी M47 5G की पिछली गीकबेंच लिस्टिंग को देखने पर पता चला था कि स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 प्रोसेसर होगा, जो एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा और इसके ऊपर वन यूआई 8 कस्टम स्किन होगी। लिस्टिंग में डिवाइस के 8GB रैम वेरिएंट का भी पता चला था।

इसके अलावा, दोनों मॉडल नंबर में एक जैसी नंबरिंग स्कीम है, बस लेटर 'M' से 'E' में बदलाव है, जिससे यह भी पता चलता है कि दोनों डिवाइस एक-दूसरे के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आ सकते हैं।

अब जब ये दोनों स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई दे चुके हैं, तो इनके लॉन्च से जुड़ी और भी अपडेट्स जल्द ही मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

इन 20 पुराने फोन में भी मिलेगा सैमसंग का नया अपडेट सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है कि 20 और गैलेक्सी फोन One UI 8.5 के लिए एलिजिबल होंगे। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग जर्मनी की नई घोषणा के अनुसार, इस लिस्ट में 20 और गैलेक्सी डिवाइस जोड़े गए हैं। यहां गैलेक्सी डिवाइस की नई लिस्ट दी गई है, जिन्हें One UI 8.5 अपडेट मिलना तय हो गया है:

Galaxy S Series - गैलेक्सी S23

- गैलेक्सी S23+

- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा

Galaxy Z Series - गैलेक्सी जेड फोल्ड 5

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 5

Galaxy Tab Series - गैलेक्सी टैब S9

- गैलेक्सी टैब S9+

- गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा

Galaxy Tab A Series - गैलेक्सी A15

- गैलेक्सी A16

- गैलेक्सी A17

- गैलेक्सी A25

- गैलेक्सी A26

- गैलेक्सी A34

- गैलेक्सी A35

- गैलेक्सी A36

- गैलेक्सी A54

- गैलेक्सी A55

- गैलेक्सी A56