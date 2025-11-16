लॉन्च प्राइस से 4404 रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, नई कीमत देखते ही करेंगे ऑर्डर

संक्षेप: सैमसंग के इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 21499 रुपये थी। अब यह डिवाइस 4404 रुपये सस्ता हो गया है। फोन को आप कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

फ्लिपकार्ट की बिग विंटर बोनांजा सेल में सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का एक पॉप्युलर फोन लॉन्च प्राइस से बेहद कम कीमत में मिल रहा है। इस फोन का नाम Samsung Galaxy M35 5G है। फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 21499 रुपये थी। अब यह डिवाइस 4404 रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 17095 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

फोन 602 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन फोन में 6.6 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है और यह 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ दिया गया है। यह 5G फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इसमें Exynos 1380 चिपसेट मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।