8GB रैम, 6000mAh बैटरी वाला सैमसंग का 5G फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से ₹3 हजार कम हुई कीमत

सैमसंग गैलेक्सी M35 5G लॉन्च प्राइस से 3 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर आपको कैशबैक भी मिल सकता है। पिछले साल लॉन्च हुआ यह फोन 6000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 09:05 AM
सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल लॉन्च सैमसंग का एक 5G फोन लॉन्च प्राइस से 3 हजार रुपये सस्ता हो गया है। हम बात कर रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी M35 5G की। लॉन्च के वक्त इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 21499 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 18449 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस फोन को 924 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

गैलेक्सी M35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए आपको इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

