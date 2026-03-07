लॉन्च से पहले अमेजन पर आया Galaxy M17e 5G, देखें पहली झलक और खासियत
Samsung भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब सैमसंग अपनी M-सीरीज में एक नया फोन जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नया फोन Samsung Galaxy M17e 5G नाम से भारतीय बाजार में एंट्री करेगा।
Samsung भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब सैमसंग अपनी M-सीरीज में एक नया फोन जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नया फोन Samsung Galaxy M17e 5G नाम से भारतीय बाजार में एंट्री करेगा। लॉन्च से पहले ही यह फोन Amazon पर आ गया है। दरअसल, फोन का टीजर पोस्टर अमेजन पर लिस्ट हो गया है, जिससे फोन का नाम कंफर्म हो गया है और यह भी कंफर्म हो गया है कि इसे लॉन्च के बाद अमेजन के लिए जरिए बेचा जाएगा। पोस्टर में कंपनी ने फोन की झलक भी दिखाई है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन Galaxy A07 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जो पहले से ही भारत में मिल रहा है। यानी इसके कई स्पेक्स A07 जैसे हो सकते हैं।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
15% OFF
Xiaomi Redmi Note 15
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB Storage
- 6.77-inch Display Size
₹22998₹26999
खरीदिये
पोस्टर में देखा जा सका है कि फोन में दो रियर कैमरे होंगे, जिसे वर्टिकल पॉजीशन में लगे पिल शेप कैमरा मॉड्यूल में रखा जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने अपकमिंग फोन की किसी अन्य डिटेल का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इसके कई लीक्स पहले ही सामने आ चुके हैं, जो हिंट देते हैं कि अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास हो सकता है।
लॉन्च से पहले Amazon पर आया फोन
सैममोबाइल की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में, हमें पता चला कि सैमसंग गैलेक्सी M17e 5G नाम का एक स्मार्टफोन बना रहा है, जो गैलेक्सी A07 5G का रीब्रांडेड वर्जन लगता है। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
सैमसंग ने बांग्लादेश और भारत के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर गैलेक्सी M17e 5G के लिए सपोर्ट पेज लिस्ट किए हैं। आमतौर पर, कंपनी किसी डिवाइस के ऑफिशियल लॉन्च से ठीक पहले उसके लिए सपोर्ट पेज पब्लिश करती है। इससे पता चलता है कि सैमसंग बहुत जल्द गैलेक्सी M17e 5G लॉन्च कर सकता है और इसे कम से कम इन दो मार्केट में उपलब्ध करा सकता है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अपकमिंग Galaxy M17e 5G, बाजार में पहले से मौजूद Galaxy A07 5G पर बेस्ड होगा। चलिए एक नजर डालते हैं Galaxy A07 5G में क्या खास मिलता है और कितनी है इसकी कीमत...
Samsung Galaxy A07 5G की कीमत और खासियत
सैमसंग ने पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में ही इस फोन का भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। भारत में सैमसंग गैलेक्सी A07 5G की कीमत 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 15,999 से शुरू होती है। वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 17,999 है। यह लाइट वॉयलेट, लाइट ग्रीन और ब्लैक रंग में उपलब्ध है।
फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड वन यूआई 8 पर चलता है। फोन में 6.7 इंच की एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है। इसमें ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है। इसमें 6GB तक रैम और 128GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है।
फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जो एक पिल-शेप्ड मॉड्यूल के अंदर है। फोन में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, जो ऑटो फोकस और 10x तक डिजिटल जूम कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसमें 2-मेगापिक्सल (f/2.4) का रियर डेप्थ सेंसर भी है। सेल्फी के लिए, 8-मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फोन में 6,000mAh की बैटरी है जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।