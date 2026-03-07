लॉन्च से पहले अमेजन पर आया Galaxy M17e 5G, देखें पहली झलक और खासियत

Mar 07, 2026 04:09 pm IST

Samsung भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब सैमसंग अपनी M-सीरीज में एक नया फोन जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नया फोन Samsung Galaxy M17e 5G नाम से भारतीय बाजार में एंट्री करेगा। लॉन्च से पहले ही यह फोन Amazon पर आ गया है। दरअसल, फोन का टीजर पोस्टर अमेजन पर लिस्ट हो गया है, जिससे फोन का नाम कंफर्म हो गया है और यह भी कंफर्म हो गया है कि इसे लॉन्च के बाद अमेजन के लिए जरिए बेचा जाएगा। पोस्टर में कंपनी ने फोन की झलक भी दिखाई है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन Galaxy A07 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जो पहले से ही भारत में मिल रहा है। यानी इसके कई स्पेक्स A07 जैसे हो सकते हैं।

पोस्टर में देखा जा सका है कि फोन में दो रियर कैमरे होंगे, जिसे वर्टिकल पॉजीशन में लगे पिल शेप कैमरा मॉड्यूल में रखा जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने अपकमिंग फोन की किसी अन्य डिटेल का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इसके कई लीक्स पहले ही सामने आ चुके हैं, जो हिंट देते हैं कि अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास हो सकता है।

लॉन्च से पहले Amazon पर आया फोन सैममोबाइल की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में, हमें पता चला कि सैमसंग गैलेक्सी M17e 5G नाम का एक स्मार्टफोन बना रहा है, जो गैलेक्सी A07 5G का रीब्रांडेड वर्जन लगता है। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस डिवाइस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

सैमसंग ने बांग्लादेश और भारत के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर गैलेक्सी M17e 5G के लिए सपोर्ट पेज लिस्ट किए हैं। आमतौर पर, कंपनी किसी डिवाइस के ऑफिशियल लॉन्च से ठीक पहले उसके लिए सपोर्ट पेज पब्लिश करती है। इससे पता चलता है कि सैमसंग बहुत जल्द गैलेक्सी M17e 5G लॉन्च कर सकता है और इसे कम से कम इन दो मार्केट में उपलब्ध करा सकता है।

रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अपकमिंग Galaxy M17e 5G, बाजार में पहले से मौजूद Galaxy A07 5G पर बेस्ड होगा। चलिए एक नजर डालते हैं Galaxy A07 5G में क्या खास मिलता है और कितनी है इसकी कीमत...

Samsung Galaxy A07 5G की कीमत और खासियत सैमसंग ने पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में ही इस फोन का भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। भारत में सैमसंग गैलेक्सी A07 5G की कीमत 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 15,999 से शुरू होती है। वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 17,999 है। यह लाइट वॉयलेट, लाइट ग्रीन और ब्लैक रंग में उपलब्ध है।

फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड वन यूआई 8 पर चलता है। फोन में 6.7 इंच की एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है। इसमें ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है। इसमें 6GB तक रैम और 128GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है।