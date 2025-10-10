₹13,000 से कम में Samsung लाया स्लिम 5G फोन; इसमें एमोलेड डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी samsung galaxy m17 5g launched in india at price rs 12499 check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung galaxy m17 5g launched in india at price rs 12499 check details

₹13,000 से कम में Samsung लाया स्लिम 5G फोन; इसमें एमोलेड डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी

Samsung Galaxy M17 5G को कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन के 4+128GB वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है। भारत में इसकी बिक्री अमेजन पर 13 अक्टूबर से शुरू होगी। फोन को दो कलर्स - मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक में लॉन्च किया गया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:05 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18449

₹21999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

discount

18% OFF

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹17998

₹21999

खरीदिये

₹13,000 से कम में Samsung लाया स्लिम 5G फोन; इसमें एमोलेड डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी

Samsung Galaxy M17 5G Launched In India: सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy M17 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन अपने पिछले वर्जन गैलेक्सी M16 5G की तुलना में कई अपग्रेड्स के साथ आता है। नया सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी के इन-हाउस 5nm एक्सीनॉस चिपसेट पर चलता है, जिसे 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। गैलेक्सी M17 5G, सर्कल टू सर्च जैसे AI-पावर्ड टूल्स को सपोर्ट करता है। अच्छी बात यह है कि फोन 13000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहा है। चलिए डिटेल में जानते हैं गैलेक्सी M17 5G की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18449

₹21999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

discount

18% OFF

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹17998

₹21999

खरीदिये

इतनी है Samsung Galaxy M17 5G की कीमत

सैमसंग गैलेक्सी M17 5G के बेस वेरिएंट 4GB रैम + 128GB स्टोरेज की एमआरपी 16,499 रुपये है। कूपन ऑफर के बाद, यह फोन अमेजन पर 12,499 रुपये में उपलब्ध होगा। भारत में इसकी बिक्री अमेजन पर 13 अक्टूबर से शुरू होगी। फोन को दो कलर्स - मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक में लॉन्च किया गया है। फोन के 6GB रैम वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये और 8GB रैम वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M16

  • checkThunder Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹11749

खरीदिये

discount

39% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹22999

खरीदिये

discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9989

₹13999

खरीदिये

discount

30% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11942

₹16999

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11949

खरीदिये

Samsung Galaxy M17 5G Launched In India
ये भी पढ़ें:ऐप्पल को टक्कर देगा सैमसंग का गैलेक्सी XR हेडसेट, सामने आई तस्वीरें और डिटेल

Samsung Galaxy M17 5G की खासियत

सैमसंग गैलेक्सी M17 5G में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है जिसका रिजॉल्यूशन फुल-एचडी प्लस (1080x2340 पिक्सेल) और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 5 एनएम एक्सीनॉस 1330 चिपसेट पर चलता है, जो 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।

फोटोग्राफी के लिए, गैलेक्सी M17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर है। इसके साथ ही 5 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सेल का मैक्रो लेंस भी है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, फोन में 13 मेगापिक्सेल का कैमरा है।

Samsung Galaxy M17 5G Launched In India

गैलेक्सी M17 5G में 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। गौर करने वाली बात यह है कि यह फोन बिना इन-बॉक्स चार्जर के आएगा। फोन में 7.5 एमएम की स्लिम बॉडी मिलेगी और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन को IP54 रेटिंग दी गई है। गैलेक्सी M17 5G आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड वन यूआई 7 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि फोन छह साल तक ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है।

गैलेक्सी M17 5G में 5,000mAh की बैटरी है जो 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। गौर करने वाली बात यह है कि यह डिवाइस बिना इन-बॉक्स चार्जर के आएगा। फोन की 7.5mm की स्लिम प्रोफाइल और धूल व पानी से बचाव के लिए IP54 रेटिंग है। गैलेक्सी M17 5G आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉइड 15-आधारित वन UI 7 पर चलता है। सैमसंग ने हैंडसेट के लिए छह साल की सुरक्षा और ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड का वादा किया है।

Gadgets Hindi News Samsung Galaxy Samsung अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।