आज ₹15,000 से कम में आ रहा Samsung का 50MP OIS कैमरे वाला 5G फोन, लॉन्च से पहले जानें सबकुछ

Samsung आज भारत में Galaxy M17 5G को लॉन्च करने वाला है। यह फोन 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा, IP54 रेटिंग और एक्सीनोस चिपसेट जैसी खूबियों के साथ आएगा। जानें कीमत, फीचर्स

Fri, 10 Oct 2025 08:00 AM

भारत में आज Samsung Galaxy M17 5G लॉन्‍च होने वाला है, और टेक जगत में इस नए बजट 5G स्मार्टफोन को लेकर उत्साह का माहौल है। Samsung ने Amazon साइट पर इसके लिए माइक्रोसाइट भी शुरू किया है, जिससे पहले ही इसके कई फीचर्स सामने आ गए हैं। लीक जानकारी के मुताबिक, Galaxy M17 5G में 6.7 इंच Super AMOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जिसमें OIS सपोर्ट होगा, और IP54 पर्टेक्शन जैसे फीचर्स से लैस होगा। यह फोन मोटाई में लगभग 7.5mm पतला होगा। आइए डिटेल में बताते हैं इस फोन के बारे में:

Samsung Galaxy M17 5G की कीमत और वेरिएंट्स (लीक)