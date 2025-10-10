आज ₹15,000 से कम में आ रहा Samsung का 50MP OIS कैमरे वाला 5G फोन, लॉन्च से पहले जानें सबकुछ Samsung Galaxy M17 5G Launch in india Today with 50MP OIS camera Know Price in India Features Specs and More, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy M17 5G Launch in india Today with 50MP OIS camera Know Price in India Features Specs and More

आज ₹15,000 से कम में आ रहा Samsung का 50MP OIS कैमरे वाला 5G फोन, लॉन्च से पहले जानें सबकुछ

Samsung आज भारत में Galaxy M17 5G को लॉन्च करने वाला है। यह फोन 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा, IP54 रेटिंग और एक्सीनोस चिपसेट जैसी खूबियों के साथ आएगा। जानें कीमत, फीचर्स

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:00 AM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18449

₹21999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

16% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18449

₹21999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

आज ₹15,000 से कम में आ रहा Samsung का 50MP OIS कैमरे वाला 5G फोन, लॉन्च से पहले जानें सबकुछ

भारत में आज Samsung Galaxy M17 5G लॉन्‍च होने वाला है, और टेक जगत में इस नए बजट 5G स्मार्टफोन को लेकर उत्साह का माहौल है। Samsung ने Amazon साइट पर इसके लिए माइक्रोसाइट भी शुरू किया है, जिससे पहले ही इसके कई फीचर्स सामने आ गए हैं। लीक जानकारी के मुताबिक, Galaxy M17 5G में 6.7 इंच Super AMOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जिसमें OIS सपोर्ट होगा, और IP54 पर्टेक्शन जैसे फीचर्स से लैस होगा। यह फोन मोटाई में लगभग 7.5mm पतला होगा। आइए डिटेल में बताते हैं इस फोन के बारे में:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18449

₹21999

खरीदिये

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

16% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18449

₹21999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

Samsung Galaxy M17 5G की कीमत और वेरिएंट्स (लीक)

कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy M17 5G को कंपनी ₹15,000 से कम की रेंज में पेश कर सकती है, जिससे यह मिड-रेंज 5G सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन जाएगा। शुरुआती वेरिएंट में 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है, जिसे यूजर एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड से बढ़ा सकते हैं। यह फोन दो खूबसूरत कलर वेरिएंट्स Moonlight Silver और Sapphire Black में उपलब्ध होगा। लॉन्च के बाद यह फोन Amazon India पर ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और लॉन्च ऑफर्स के तहत बैंक डिस्काउंट या एक्सचेंज ऑफर मिलने की संभावना भी है।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.