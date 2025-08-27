सस्ता स्मार्टफोन ला रहै सैमसंग, 6 साल तक रहेगा नए जैसा, कीमत 10 हजार से भी कम

Samsung Galaxy M07 Price in India: सैमसंग गैलेक्सी M06 5G को भारत में मार्च 2025 में एक बजट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया था। अब, कंपनी एक और बजट-फ्रेंडली फोन, गैलेक्सी M07 4G, लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारत में इसकी कीमत 8,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच हो सकती है।

Samsung Galaxy M07 Price in India: सैमसंग गैलेक्सी M06 5G को भारत में मार्च 2025 में एक बजट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया था। अब, कंपनी एक और बजट-फ्रेंडली फोन, गैलेक्सी M07 4G, लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन और भारत में इसकी संभावित कीमत ऑनलाइन सामने आई है। एक लीक से पता चलता है कि इसमें गैलेक्सी M06 5G की तुलना में बैटरी अपग्रेड नहीं होगा, लेकिन यह अपने पिछले मॉडल जैसी ही चार्जिंग स्पीड प्रदान करेगा। इसके अलावा, इसमें डुअल-रियर कैमरा सेटअप भी हो सकता है।

इतना सस्ता होगा Samsung Galaxy M07 (संभावित कीमत) स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी M07 4G की भारत में कीमत 8,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच हो सकती है। यह गैलेक्सी M06 5G की भारत में लॉन्च कीमत से थोड़ी कम है, जिसके बेस 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 9,499 रुपये और टॉप-एंड 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है।

सैमसंग गैलेक्सी M07 4G में कथित तौर पर 6.7 इंच की एलसीडी स्क्रीन होगी जिसमें एचडी प्लस (720x1600 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन, 260 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा। फोन में मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज होने की बात कही गई है। यह आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 15 पर चल सकता है। फोन पर छह ओएस अपडेट दे सकती है।

फोटो और वीडियो के लिए, सैमसंग गैलेक्सी M07 4G में डुअल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी और 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी लेंस शामिल होगा। आगे की तरफ, फोन में 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। कथित तौर पर फोन में 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी भी होगी। इसके अलावा, इसमें 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी हो सकती है।

सैमसंग गैलेक्सी M07 4G को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग दी गई है। सेफ्टी के लिए, इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। इस बजट फोन में स्टीरियो स्पीकर और 3.5 एमएम हेडफोन जैक होने की भी बात कही गई है, जबकि इसकी मोटाई 7.6 एमएम है।