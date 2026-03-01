Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Samsung के इस किफायती फोन में 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, कीमत मात्र 7799, कैशबैक भी

Mar 01, 2026 05:00 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेजन इंडिया पर सैमसंग का यह फोन मात्र 7799 रुपये का मिल रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन को आप 389 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।

Samsung के इस किफायती फोन में 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, कीमत मात्र 7799, कैशबैक भी

कम बजट में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy M07 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन इंडिया पर यह फोन मात्र 7799 रुपये का मिल रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन को आप 389 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹16499

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹18999

खरीदिये

discount

12% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14915

₹16999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹13499

₹14499

खरीदिये

discount

37% OFF

Samsung Galaxy M36 5G

Samsung Galaxy M36 5G

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹14308

₹22999

खरीदिये

आप इस फोन को मात्र 274 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। सैमसंग का यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं सैमसंग के इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी M07 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी अपने इस बजट स्मार्टफोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज से लैस है। फोन माइक्रो एसडी कार्ड को सपोर्ट करता है और इसकी मदद से आप इसकी मेमरी को 2टीबी तक बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट ऑफर कर रही है।

samsung
ये भी पढ़ें:15 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

18% OFF

Vivo T4X

Vivo T4X

  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.72 inches Display Size
amazon-logo

₹14737

₹17999

खरीदिये

discount

25% OFF

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹19999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:मोटो का एक और नया फोन, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी, सेल्फी कैमरा 50MP का

ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। कंपनी इस फोन को ओएस के 6 जेनरेशन अपग्रेड देगी। साथ ही इसे लंबे समय तक सिक्योरिटी अपग्रेड भी मिलते रहेंगे। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है।

ये भी पढ़ें:सेल्फी और रील बनाने के लिए टॉप 3 फोन, फ्रंट कैमरा 50MP का, रियर में 200MP तक

कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सैमसंग का यह एंट्री लेवल फोन IP54 रेटिंग वाले डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन की थिकनेस केवल 7.6mm है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Samsung Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।