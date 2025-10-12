दिवाली स्पेशल डील में Samsung के 5G फोन पर तगड़ा ऑफर, 7500 रुपये से कम हुई कीमत

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में सैमसंग गैलेक्सी M06 5G पर तगड़ी डील दी जा रही है। यह फोन 7500 रुपये से कम में मिल रहा है। इसे आप कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ खरीद सकते हैं। फोन का मेन कैमरा 50MP का है।

बजट सेगमेंट में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील में आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह ऑफर Samsung Galaxy M06 5G पर दिया जा रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरन स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन पर 7499 रुपये का मिल रहा है। आप इस डिवाइस को 374 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। आप इस फोन को 364 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन एक्सचेज ऑफर के साथ भी आपका हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीश, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M06 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी M06 5G में 720x1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ LCD पैनल दिया गया है। यह डिस्प्ले 800 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को के साथ आता है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।